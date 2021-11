Pour les Fêtes, à Montréal, on achète local ! La Ville de Montréal lance une campagne de sensibilisation pour stimuler l'achat local

« Pour nos achats des Fêtes, je nous encourage à acheter local. Nous réduisons ainsi notre empreinte carbone et nous encourageons de nombreux entrepreneurs qui embauchent de la main-d'œuvre d'ici et qui contribuent directement au dynamisme économique de Montréal. Les commerces locaux offrent des produits et des services qui donnent à la métropole ses couleurs et ses saveurs. De plus, c'est tellement plus gratifiant de se rendre sur place et de discuter avec les commerçants, plutôt que de faire un achat d'un clic de souris », a souligné la mairesse de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie, Valérie Plante.

Les rues commerciales sont décorées pour les Fêtes et les activités culturelles et gourmandes qui y sont déployées séduiront petits et grands. Venez vivre tout le dynamisme économique et culturel de Montréal sur nos artères animées et participez à la fête. N'oubliez pas vos sacs réutilisables pour rapporter vos nouveaux trésors à la maison!

Une offre culturelle et gourmande exceptionnelle dans les marchés de Noël

Trois marchés de Noël vous attendent, au marché Atwater, au marché Jean-Talon et au Quartier des spectacles. Célébrez la nordicité de la métropole en compagnie de créateurs et d'artistes. Découvrez ici les marchés et leurs programmations, une initiative de la Lutinerie, soutenue financièrement par la Ville de Montréal.

Comment contribuer à la transition écologique?

Réaliser la transition écologique, c'est l'effort de tous. Pour y contribuer, on vous donne:

5 bonnes raisons d'acheter local

Des astuces pour mieux se déplacer pour moins polluer

