Pour le patient - Un accès plus facile au dépistage du cancer colorectal dès aujourd'hui

QUÉBEC, le 5 févr. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, annonce que le dépistage du cancer colorectal est désormais offert dans les points de service locaux sélectionnés dans l'ensemble des régions du Québec afin de faciliter l'accès à ce service pour la population. Les Québécois et Québécoises peuvent prendre rendez-vous dès aujourd'hui.

Dorénavant, les personnes âgées de 50 à 74 ans pourront avoir accès plus rapidement au dépistage du cancer colorectal, qu'elles soient orientées par un médecin ou non. Ces personnes représentent la tranche d'âge la plus propice à être atteinte de ce type de cancer. Comme lors de la vaccination, les Québécois et Québécoises peuvent prendre rendez-vous directement sur le site Clic Santé ou par téléphone. L'accès au dépistage reposait, depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, sur la prescription d'un test par un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée.

Intervenir plus rapidement pour sauver des vies

Rappelons qu'au Québec, le cancer colorectal est actuellement la deuxième cause de mortalité par cancer. En misant sur la prévention en rendant le dépistage plus accessible, le gouvernement souhaite augmenter le nombre de personnes qui se font dépister chaque année afin de détecter ce cancer avant l'apparition des symptômes.

Bonifier les services offerts dans les points de service locaux

Le dépistage du cancer colorectal vient ainsi bonifier l'offre de services de prélèvement, de dépistage et de vaccination dont bénéficie maintenant la population dans les points de service locaux mis sur pied pour désengorger les hôpitaux. Ce projet s'inscrit aussi dans la volonté du gouvernement de réduire la pression sur les médecins et les cliniques en mettant à contribution d'autres professionnels et professionnelles, comme les infirmières, qui pourront dorénavant dépister les cas de cancer colorectal à l'extérieur des hôpitaux.

Citation :

« Faciliter l'accès au dépistage des cancers s'inscrit dans notre volonté d'améliorer l'accès au réseau de la santé, comme on s'y est engagé avec le Plan santé. En offrant ce service au sein des points de service locaux, nous souhaitons mieux prévenir et pouvoir détecter plus tôt les personnes qui ont un cancer afin que celui-ci soit à un stade peu avancé, quand les possibilités de guérison sont meilleures. Avec cette annonce, nous concrétisons notre vision d'un réseau de la santé plus humain. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

Faits saillants :

Pour prendre rendez-vous : portail Clic Santé ou par téléphone, au 1 877 644-4545.

ou par téléphone, au 1 877 644-4545. L'adoption d'un mode de vie sain et actif ainsi que la réduction du tabagisme, de la consommation d'alcool et de la consommation de viande transformée contribuent à prévenir le cancer colorectal et la mortalité qui y est associée.

Liens connexes :

Pour trouver un point de service local près de chez vous : Point de service local | Gouvernement du Québec (quebec.ca)

Pour en savoir plus sur le test RSOSi : Test immunochimique de recherche de sang occulte dans les selles (RSOSi) | Gouvernement du Québec (quebec.ca)

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

Renseignements: Antoine de la Durantaye, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Santé, 418 558-6039