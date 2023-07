Pour le patient - Québec va de l'avant avec son engagement de former 660 médecins supplémentaires au cours des quatre prochaines années

QUÉBEC, le 14 juill. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, ainsi que la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Déry, ont annoncé aujourd'hui qu'ils augmenteront les admissions en médecine de 404 places au cours des trois prochaines années, pour atteindre un cumulatif de 660 supplémentaires sur quatre ans en 2026-2027, comme le gouvernement s'y est engagé.

Le nombre de nouvelles inscriptions autorisées dans le cadre de la Politique triennale des nouvelles inscriptions dans les programmes de formation doctorale en médecine et du recrutement de médecins sous permis restrictif pour 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026 se décline comme suit, avec pour référence celles de l'année dernière :

Nouvelle politique triennale 2023-2026

2023-2024 1043 + 74 2024-2025 1134 + 165 2025-2026 1134 + 165





Prévision de l'année 2026-2027 lors de la prochaine politique triennale

2026-2027 1225 + 256

L'augmentation pour 2026-2027, qui figurera dans la prochaine politique triennale, permettra d'atteindre une augmentation totale de 660 nouvelles inscriptions sur quatre ans, par rapport à l'année 2022-2023. Des efforts considérables sont faits pour augmenter les capacités de formation de nos facultés de médecine. Une réévaluation sera amorcée dans la prochaine année afin d'augmenter le nombre d'admissions prévues en 2024-2025 et en 2025-2026 pour répondre plus rapidement à la pénurie de médecins.

Le nombre d'inscriptions est déterminé en tenant compte de divers facteurs, notamment la capacité de formation des facultés de médecine, la réorganisation du réseau et les projets de campus délocalisés dans les différentes régions. Le nombre d'admissions est établi selon un processus de consultation auprès des membres de la Table de concertation permanente sur la planification de l'effectif médical au Québec. Celle-ci est composée de plusieurs organismes et acteurs du milieu, dont les différentes associations professionnelles représentant les médecins incluant les étudiants, étudiantes et les résidents, résidentes, le Collège des médecins du Québec, les représentants des facultés de médecine du Québec et le ministère de l'Enseignement supérieur.

Citations :

« L'augmentation prévue sur les quatre prochaines années nous permettra d'atteindre notre engagement et ainsi d'améliorer l'accès à un médecin de famille pour les Québécois et Québécoises. Comme la politique triennale est revue annuellement, nous pouvons ajuster les augmentations chaque année de manière parfaitement adaptée à la réalité actuelle et aux besoins du terrain. En parallèle de la formation de nouveaux médecins, nous continuons à travailler sur les autres solutions pour améliorer l'accès à la première ligne, comme le guichet d'accès à la première ligne (GAP) et les groupes de médecine familiale (GMF). »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Pour renforcer l'accès aux soins, on doit former plus de médecins. Nos établissements universitaires québécois sont mobilisés et font preuve d'agilité pour adapter leur offre de formation à cette réalité. Les facultés de médecine du Québec jouent un rôle de premier plan pour que les futurs médecins reçoivent une formation de qualité et adaptée aux besoins actuels et futurs du réseau de la santé. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

Faits saillants :

Les nouvelles inscriptions autorisées sont basées sur les projections des besoins en effectifs médicaux qui sont mises à jour annuellement. Celles-ci indiquent que la poursuite de l'augmentation du nombre de nouvelles inscriptions entamée en 2020 est nécessaire pour assurer un accès aux soins et répondre de façon progressive aux besoins, que ce soit en première ligne ou en médecine spécialisée.

Le nombre total de nouvelles inscriptions dans les contingents particuliers est de 36 pour 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026.

2025-2026. En ce qui a trait aux étudiants et étudiantes de l'extérieur du Québec, leur nombre maximal a été fixé à 62 dans les programmes de doctorat au premier cycle : 10 étudiants, étudiantes provenant des autres provinces ou territoires canadiens, dans le contingent régulier, 20 étudiants, étudiantes provenant de l'extérieur du Québec dans les contingents particuliers et 32 étudiants, étudiantes du Nouveau-Brunswick qui poursuivront leur formation au campus de Moncton de l'Université de Sherbrooke .

