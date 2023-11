Pour le patient - Québec lance les travaux d'agrandissement de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec-Université Laval

QUÉBEC, le 20 nov. 2023 /CNW/ - Le député de Vanier-Les Rivières, Mario Asselin, a procédé aujourd'hui, au nom du ministre de la Santé, Christian Dubé, au lancement des travaux d'agrandissement de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie du Québec-Université Laval (IUCPQ-ULaval).

De gauche à droite : * Daniel Vigneault, président-directeur général adjoint * Bruno Beaulieu, directeur des services techniques * Luc Desbiens, sous-ministre adjoint à la Direction générale des infrastructures, de la logistique, des équipements et de l'approvisionnement * Dre Kathleen Raby, chef du Département de médecine spécialisée * Mario Asselin, député de Vanier-Les Rivières * Isabel Roussin-Collin, présidente-directrice générale * Dre Catherine Labbé, chef du Service de pneumologie * Joanie Charest, chargée de projet * Véronique Carrier, chef d'unité médecine interne et des cliniques spécialisées ambulatoires (C7) * Mireille Desgagné, chef d’unité de soins- médecine spécialisé de pneumologie (C5) * Isabelle Vézina, directrice des soins infirmiers (Groupe CNW/Cabinet du ministre de la Santé)

Le projet consiste en la construction d'un nouveau pavillon de trois étages qui comprendra 64 lits pour les soins de médecine pulmonaire et de médecine spécialisée. Le nouveau pavillon permettra d'optimiser les espaces actuels et de faciliter le travail du personnel. Les espaces seront ainsi mieux adaptés aux besoins des patients. Ces nouveaux lits créeront plus de places disponibles pour les soins postopératoires, ce qui contribuera à augmenter le volume de chirurgies.

Rappelons que l'amélioration des infrastructures de soins de santé est l'un des éléments clés du Plan santé du gouvernement du Québec. Elle vise à rendre les environnements de soins plus attrayants pour le personnel et mieux adaptés aux besoins de la population, tout en améliorant l'accès à des services de qualité. Ce projet représente un investissement de 66 355 000 $, assumé en majeure partie par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Citations :

« Offrir des milieux de soins modernes, mieux adaptés aux besoins de la population et attrayants pour le personnel est l'un des éléments phares de notre Plan santé pour rendre le réseau de la santé et des services sociaux plus humain et plus performant. Ces travaux contribueront concrètement à augmenter la capacité de l'établissement en matière de chirurgie pour répondre aux besoins en pleine croissance de la population de la région. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Nous pouvons nous réjouir de la réalisation de ce projet d'envergure. Avec les nouveaux locaux projetés, il sera plus facile de répondre aux normes actuelles et de faciliter l'accès aux soins pour les usagers. L'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec-Université Laval est un de nos fleurons de la région en matière de santé et de recherche et l'appui accordé à ce projet témoigne de l'importance qu'il revêt pour notre gouvernement et pour l'ensemble de la population québécoise. »

Mario Asselin, adjoint parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur et député de Vanier-Les Rivières

Faits saillants :

L'établissement participera au financement de ce projet à hauteur de 700 000 $.

