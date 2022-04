TORONTO, le 27 avril 2022 /CNW/ - La Banque Scotia est fière d'annoncer pour la troisième année de suite qu'elle figure parmi les meilleurs milieux de travail au Canada selon l'institut Great Place to Work®. Elle obtient aussi cette distinction dans plusieurs pays où elle exerce ses activités, notamment à Trinité-et-Tobago, en Colombie, en République dominicaine, en Uruguay et au Panama pour 2022.

« Comme nous avons la ferme conviction que notre personnel est notre atout le plus précieux, nous sommes ravis de constater que nos employés considèrent que la Banque Scotia offre un excellent milieu de travail, explique Barb Mason, chef de groupe et chef des Ressources humaines à la Banque Scotia. La mise en place d'une culture où chaque employé se sent soutenu, valorisé et libre d'être authentique, c'est l'une des plus grandes manifestations de notre réussite permettant à nos équipes de répondre aux attentes des collectivités, des clients et des uns envers les autres, au Canada et partout où nous exerçons nos activités. »

Depuis un an, la Banque Scotia a pris les mesures suivantes, et bien d'autres, pour fournir à ses employés les ressources nécessaires à leur bien-être global et à leur perfectionnement professionnel et pour soutenir les collectivités :

Cette année, la Banque Scotia a annoncé la mise en place d'une nouvelle norme mondiale pour le congé parental dans tous les pays où elle exerce des activités d'ici 2025. Ce congé prévoit huit semaines entièrement payées pour tous les parents accueillant un nouvel enfant et huit semaines de plus entièrement payées pour les parents donnant naissance. La nouvelle norme sera mise en place dans 24 pays où la Banque exerce des activités, dont le Chili, la Colombie, le Mexique et le Pérou.

En réaction à la pandémie, la Banque Scotia a rapidement déployé des mesures proactives et préventives à l'échelle de l'organisation, pour accorder la priorité à la santé et à la sécurité de ses employés et clients : équipement de protection individuelle aux employés travaillant sur place, davantage d'options de télétravail, 5 jours supplémentaires de congé pour obligation personnelle, augmentation des prestations pour la santé mentale et le bien-être. Cette année, la couverture relative à la santé mentale a été portée à 10 000 $ par année pour les employés du Canada et leurs personnes à charge admissibles.

et leurs personnes à charge admissibles. Pour mieux soutenir les collectivités, la Banque Scotia a lancé en 2021 l'initiative ScotiaINSPIRE, une initiative d'investissement de 500 millions de dollars sur 10 ans pour améliorer la résilience économique des groupes sous-représentés. En 2021, ScotiaINSPIRE a investi 26 millions de dollars dans plus de 200 organisations dans le monde pour stimuler la résilience économique. Par ailleurs, à l'échelle mondiale, les employés de la Banque Scotia ont consacré 129 000 heures de bénévolat pour diverses causes et différents organismes à but non lucratif.

La liste 2022 des Meilleurs lieux de travailMC au Canada est compilée par l'Institut Great Place to Work®. Le processus de concours pour être classé sur cette liste repose sur l'expérience employés et représente plusieurs secteurs et tailles d'organisations. Soixante-quinze pour cent du score de chaque organisation est basé sur les évaluations confidentiels des employés, issus de l'enquête mondialement reconnue Indice de confianceMC. Les vingt-cinq pour cent restants viennent d'une analyse de la qualité, la quantité et l'efficacité des programmes et des politiques qui soutiennent les employés et la culture d'entreprise.

Cette étude offre une représentation rigoureuse de l'organisation du point de vue des employés et un portrait global de la culture d'entreprise. Ensemble, ils fournissent des données cruciales relatives à cinq dimensions de confiance : crédibilité, respect, équité, fierté et camaraderie. La liste de cette année reflète l'expérience et le sentiment de 130 000 employés, déployés pour toucher plus de 500 000 employés canadiens.

À propos de Great Place to Work®:

Great Place to Work® est la référence mondiale en matière de cultures d'entreprise hautement fiables et performantes. Il s'agit d'une société mondiale de recherche et de conseil dont la mission est de bâtir une société meilleure en aidant les entreprises à transformer leurs lieux de travail. Great Place to Work® fournit les repères, le cadre et l'expertise nécessaires pour créer, soutenir et reconnaître des cultures de travail exceptionnelles. Au Canada, Great Place to Work® produit des listes Meilleurs lieux de travailMC spécifiques aux l'industries et populations. Cela fait partie de la plus grande étude annuelle sur le lieu de travail au monde, qui aboutit à une série de listes nationales dans plus de 50 pays, y compris la liste phare de l'étude des 100 meilleures entreprises publiée chaque année dans le magazine Fortune. À l'échelle mondiale, cette enquête représente les voix de 11 millions d'employés, qui sont le principal déterminant utilisé pour sélectionner les gagnants. Il n'y a qu'une seule façon de figurer sur cette liste: vos employés.

