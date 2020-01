Pour la troisième année consécutive, McKesson Canada est nommée parmi les meilleurs employeurs de Montréal

MONTRÉAL, le 30 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Canada's Top 100 Employers (100 meilleurs employeurs du Canada) a nommé McKesson Canada parmi « les meilleurs employeurs de Montréal » pour la troisième année consécutive.

« Nous sommes très fiers d'être reconnus parmi les meilleurs employeurs de Montréal. Cette reconnaissance reflète la participation active et le leadership des membres de notre équipe qui soutiennent notre engagement visant à devenir le meilleur endroit où travailler dans le secteur des soins de santé », a déclaré Domenic Pilla, chef de la direction, McKesson Canada.

McKesson évalue régulièrement notre culture, nos talents et nos initiatives liées à nos gens afin de réfléchir à la manière dont nous pouvons garder une longueur d'avance sur des références telles que « les meilleurs employeurs du Canada ». Nous ne voulons pas simplement nous contenter de respecter les normes : nous voulons être les chefs de file.

En 2019, McKesson Canada a mis en place un certain nombre d'outils nouveaux et innovants pour aider les employés à développer leur carrière, à faire croître l'entreprise et à se sentir habilités à donner le meilleur d'eux-mêmes chaque jour. Ces efforts comprennent notamment le lancement d'une plateforme de mentorat en ligne, McKesson Café, propulsé par Ten Thousand Coffees, qui permet de créer des liens entre les employés et les hauts dirigeants, lesquels pourront les accompagner et leur offrir des conseils sur la façon de prendre des risques, de développer leur marque personnelle et d'accélérer leur carrière. De plus, nous avons créé un groupe de ressources pour les employés afin de promouvoir, de développer et de faire progresser les employés liés par des cultures, des horizons et des intérêts communs. Ces deux initiatives visent à éliminer les obstacles au travail et à entretenir une culture axée sur la diversité et l'inclusion.

« Recruter, fidéliser et faire progresser les talents grâce à une culture d'engagement est un impératif d'affaires. Nous nous efforçons de permettre à nos collègues de donner le meilleur d'eux-mêmes au travail, tout en tenant notre promesse d'améliorer les soins de santé dans tous les secteurs : un produit, un partenaire, un patient à la fois, » a affirmé Brian McLaughlin, vice-président principal et chef des ressources humaines. « Notre but est de promouvoir un environnement de travail flexible, inclusif et dynamique parce que c'est à la fois la chose intelligente et la bonne chose à faire ».

Les employés de McKesson bénéficient d'un large éventail de services et de programmes, notamment :

Programmes d'aide aux employés et à leur famille

Versement de revenu supplémentaire durant le congé de maternité

Programmes de formation professionnelle et subventions pour les droits de scolarité

Heures de travail flexibles, incluant des vendredis flexibles*

Salle d'entraînement et cours de conditionnement physique sur place**

Défis de mieux-être visant à renforcer l'esprit d'équipe

Initiatives de participation communautaire

Primes pour bénévolat et dons équivalents

Plan de retraite et d'épargne

Actions de McKesson à prix réduit

Programme de recommandation d'employés

Places subventionnées dans une garderie locale**

Jardin communautaire**

Stages rémunérés, stages coopératifs et emplois d'été pour étudiants et nouveaux diplômés

*Pour les employés admissibles.

**Pas offert dans tous les bureaux.

Pour en apprendre davantage, lisez l'évaluation complète de l'employeur* McKesson Canada. Pour obtenir plus d'informations sur les perspectives de carrière chez McKesson Canada, visitez mckesson.ca/fr/careers.

*disponible en anglais seulement.

À propos de McKesson Canada

Fondée il y a plus de 100 ans, McKesson Canada s'emploie à offrir des médicaments vitaux, des fournitures et des technologies de l'information qui permettent à l'industrie des soins de santé d'offrir aux patients des soins plus sécuritaires et de plus grande qualité. Nos solutions favorisent le rapprochement des pharmacies, fabricants, hôpitaux et autres établissements de soins de santé avec les millions de patients qu'ils servent chaque jour, tout en contribuant à la qualité et à la sécurité des soins au Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez https://www.mckesson.ca/fr/home .

À propos de Meilleurs employeurs de Montréal

Publiée pour la première fois en 2006, Meilleurs employeurs de Montréal est une désignation spéciale qui reconnaît les employeurs du Grand Montréal qui agissent en tant que chefs de file de leur industrie en offrant des environnements de travail exceptionnels. Les employeurs ont été évalués par les éditeurs du Canada's Top 100 Employers (100 meilleurs employeurs du Canada) selon les mêmes critères que pour la compétition nationale : (1) Environnement de travail physique; (2) Ambiance professionnelle et sociale; (3) Avantages sociaux pour la santé, les finances et la famille; (4) Vacances et congés; (5) Communications aux employés; (6) Gestion du rendement; (7) Formation et perfectionnement; et (8) Participation communautaire. Les employeurs sont comparés à d'autres du même domaine pour déterminer lesquels offrent les programmes les plus progressifs et avant-gardistes. Tous les employeurs dont le siège social est situé dans le Grand Montréal peuvent participer à la compétition annuelle, peu importe leur envergure, et qu'ils soient privés ou publics.

