BEIJING, 20 mai 2022 /CNW/ - Pour la septième fois, la carte de pointage diffusée par le PV Evolution Labs (« PVEL ») indique que JA Solar est l'un des meilleurs fabricants en matière de fiabilité des modules PV, citant la performance exceptionnelle de ses produits. Chef de file dans son domaine, PVEL est un laboratoire de tests spécialisé dans l'évaluation de la fiabilité et la performance des modules solaires.

PVEL classe les fabricants de modules PV selon les résultats de tests obtenus dans le cadre d'un programme de qualification des produits (PQP) d'une durée de 18 mois. Le PQP comprend des tests et des analyses sur le cycle thermique (TC600), la chaleur humide (DH2000), la séquence de contrainte mécanique (MSS), la dégradation induite par les différences de potentiel (PID192), la dégradation induite par la lumière (LID), la dégradation induite par la température élevée (TID), et bien plus.

Comparés à la plupart des tests standardisés, ceux du PQP sont plus rigoureux sur le plan des conditions et des séquences. Par conséquent, les résultats obtenus sont plus détaillés et significatifs pour les scénarios pratiques d'application de modules. Les résultats des tests du PQP fournissent aux développeurs de projets d'énergie solaire, aux investisseurs et aux propriétaires d'actifs des données indépendantes et cohérentes sur la fiabilité et les performances leur permettant de choisir des produits photovoltaïques fiables et d'assurer une gestion efficace des fournisseurs.

Cette septième désignation de « meilleur fabricant » souligne les efforts continus de JA Solar en matière d'innovation de produits et de technologies. Selon les données d'un essai de rendement énergétique d'une durée d'un an (de février 2021 à février 2022) mené conjointement par JA Solar et TÜV Nord, la production d'électricité par watt du module JA Solar DeepBlue 3.0 est d'environ 1,6 % supérieure à celle des très grands modules actuels.

En accordant la priorité à la R et D sur les produits photovoltaïques et leurs diverses applications, JA Solar affirme son engagement envers la promotion du développement et de l'application de technologies photovoltaïques à haut rendement. En fournissant des produits de haute qualité à des clients du monde entier, JA Solar a gagné la reconnaissance de l'industrie et s'est vu décerner le sceau de « Meilleure marque PV » par le EUPD Research en Europe, dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, au Chili, au Mexique, en Australie et au Vietnam.

