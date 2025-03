BEIJING, 21 mars 2025 /CNW/ - JA Solar, un chef mondial de l'industrie photovoltaïque, a franchi une étape importante dans son parcours de développement durable. Les sites de production de l'entreprise à Shanghai (Fengxian) et Yangzhou ont reçu la prestigieuse certification Silver Medal de la Solar Stewardship Initiative (SSI), en reconnaissance de leur engagement exceptionnel en faveur des pratiques durables et de la résilience de la chaîne d'approvisionnement.

La Solar Stewardship Initiative (SSI), fondée par SolarPower Europe et Solar Energy UK, est la première organisation dédiée à la promotion de la durabilité et de la traçabilité dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de l'énergie solaire photovoltaïque. L'initiative rassemble les principaux acteurs de la chaîne de valeur du photovoltaïque afin de promouvoir une production, un approvisionnement et une gestion du cycle de vie responsables des matériaux photovoltaïques. La certification SSI est largement considérée comme une référence de l'industrie, reflétant les efforts collectifs des fabricants et des développeurs pour promouvoir la durabilité dans le secteur.

La certification Silver Medal de JA Solar souligne l'engagement de longue date de l'entreprise en faveur du développement durable dans l'ensemble de ses activités mondiales. En tant que promoteur de longue date de la SSI, JA Solar a activement contribué au développement de l'initiative. Ses sites de production de Baotou, Ningjin et Yiwu ont participé aux programmes pilotes de la SSI, apportant des informations précieuses qui ont contribué à définir les normes du programme.

La reconnaissance des sites de JA Solar à Fengxian et Yangzhou témoigne de l'intégration profonde des pratiques durables dans l'ensemble des activités de l'entreprise. JA Solar a donné la priorité à des politiques axées sur la biodiversité, la gestion des émissions de carbone, la conformité réglementaire et les principes de l'économie circulaire afin d'améliorer la durabilité de l'ensemble du cycle de vie de ses produits. À l'issue du processus d'audit rigoureux de la SSI, les deux sites de production ont démontré qu'ils répondaient parfaitement aux normes strictes de l'initiative.

« Le développement durable est au cœur des activités de JA Solar, et cette reconnaissance est la preuve de notre engagement de longue date », a déclaré Aiqing Yang, président exécutif de JA Solar. « En tant que soutien de longue date de la SSI, nous avons été profondément impliqués dans l'élaboration de normes de développement durable à l'échelle de l'industrie. À l'avenir, nous continuerons à intégrer des pratiques durables dans l'ensemble de notre réseau de fabrication mondial, à renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement et à susciter des changements positifs dans l'ensemble de l'industrie photovoltaïque. »

SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd.

PERSONNE-RESSOURCE : Oriana Zhang, 86-1063611888*1697, [email protected]