JA SOLAR et Borussia Dortmund annoncent leur partenariat et la réalisation d'un grand projet commun

BEIJING, 27 mars 2025 /CNW/ - Le fabricant de modules photovoltaïques JA SOLAR et le célèbre club de football Borussia Dortmund ont conclu un accord sur l'installation du nouveau système photovoltaïque sur le toit du SIGNAL IDUNA PARK, créant ainsi le plus grand système photovoltaïque au monde installé sur le toit d'un stade. Le stade accueille le plus grand nombre moyen de spectateurs par match en Europe.

Pour choisir ses nouveaux partenaires, JA SOLAR met l'accent sur l'intégrité et le respect, ainsi que sur le développement de solutions durables dans le cadre d'un objectif commun. Et ces valeurs jouent un rôle central dans notre collaboration avec Borussia Dortmund. Avec la nouvelle installation à Dortmund, JA SOLAR offre une qualité de produit exceptionnelle dans le domaine de la décarbonisation.

Conformément aux exigences en matière de durabilité et à l'objectif à long terme de Borussia Dortmund et de JA SOLAR, ce projet produira de l'électricité verte fiable pour les 30 prochaines années et réunira deux partenaires solides dans la poursuite d'objectifs communs. Ce projet est également une expression claire de l'engagement à long terme de JA SOLAR sur le marché européen de l'énergie photovoltaïque.

Le temple de football de renommée mondiale avec son légendaire « Mur jaune ». Les modules Full-Black hautement efficaces de JA SOLAR. Cette combinaison garantit une énergie noire et jaune inégalée, non seulement dans les tribunes, mais aussi sur le toit, créant ainsi un précédent pour la transition énergétique. Les modules noirs sont parfaitement assortis aux couleurs du Borussia Dortmund et ont également été installés sur de nombreuses habitations privées, notamment en raison de leur aspect attrayant. Le projet Borussia Dortmund montre également que les modules - comme d'autres modèles du portefeuille de produits de JA SOLAR - conviennent également aux toits des bâtiments commerciaux. Tous les modules utilisés dans le cadre de ce projet sont conformes à la norme de la chaîne d'approvisionnement ITS de JA Solar.

Plus de 11 000 modules seront fournis pour être installés sur le toit du stade. Au total, l'installation produira plus de quatre GWh par an pour la consommation propre du Borussia Dortmund et servira d'exemple pour d'autres sociétés et entreprises. L'installation sur le toit réduira les émissions de CO 2 du club d'environ 1 800 tonnes par an et augmentera la sécurité et la résilience énergétiques globales du Borussia Dortmund. Cela signifie que le Signal Iduna Park peut faire fonctionner le système d'éclairage pendant 1 000 matches avec de l'énergie solaire respectueuse de l'environnement (production d'énergie pendant un an).

Les travaux d'installation devraient commencer à l'été 2025. Le projet devrait être achevé à la fin de l'été 2025.

Carsten Cramer, directeur général de Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA : « Nous sommes très heureux du partenariat établi avec JA SOLAR, qui jouera déjà un rôle majeur dans la rénovation prévue du système photovoltaïque sur le toit du SIGNAL IDUNA PARK. Cette collaboration souligne notre engagement en faveur du développement durable et des technologies innovantes. Avec les modules solaires de JA SOLAR, qui seront utilisés dans le plus grand système photovoltaïque sur le toit d'un stade, nous montrons la voie vers un avenir respectueux de l'environnement. »

Henning Schulze, vice-président des revenus JA SOLAR : « Nous croyons que Borussia Dortmund et JA SOLAR partagent de nombreuses valeurs communes, et nous sommes très fiers que nos modules soient utilisés pour ce projet dans ce stade emblématique. « En période de bouleversements politiques rapides et de perturbations du marché, notre participation à ce projet est une déclaration claire de la part de JA SOLAR que nous sommes là pour rester. »

JA SOLAR se réjouit à l'idée d'accueillir des clients du monde entier ainsi que des représentants de Borussia Dortmund au salon Intersolar Europe à Munich du 7 au 9 mai au stand A2.280. Pour toute demande de renseignements, veuillez nous contacter à l'adresse [email protected].

À propos de JA SOLAR

Grandir vers le soleil, avancer à grands pas vers notre objectif! Depuis 2005, nous poursuivons notre mission : rendre l'énergie solaire accessible au plus grand nombre. En tant que l'un des chefs de file du marché, nous voulons être un modèle de développement d'entreprise durable et social. L'orientation client, le bien-être de nos employés et l'augmentation de la valeur pour nos actionnaires font partie de nos valeurs fondamentales. En étroite collaboration avec nos partenaires mondiaux, nous créons un écosystème industriel mutuellement bénéfique et faisons progresser les solutions énergétiques et environnementales. Plus d'informations sur https://www.jasolar.com/.

