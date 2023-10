Le professeur Qikun Xue de l'Université de Tsinghua et le professeur Ashvin Vishwanath de l'Université Harvard ont remporté le prix pour leurs découvertes innovantes dans la recherche sur les matériaux quantiques topologiques.

BEIJING, le 26 oct. 2023 /CNW/ -- Le professeur Qikun Xue, académicien de l'Académie chinoise des sciences, professeur à l'Université de Tsinghua et président de l'Université des sciences et technologies du Sud, a reçu le prix Oliver E. Buckley de physique de la matière condensée 2024, devenant ainsi le premier physicien de nationalité chinoise à être honoré de ce prix. Le professeur Ashvin Vishwanath de l'Université Harvard et lui ont été reconnus « pour leurs études théoriques et expérimentales révolutionnaires sur les propriétés électroniques collectives des matériaux qui reflètent les aspects topologiques de leur structure de bande ».

Le professeur Qikun Xue est le premier scientifique chinois à remporter ce prix dans le domaine de la physique de la matière condensée. (PRNewsfoto/Tsinghua University)

Le professeur Xue a commenté : « Cette réalisation est le fruit des progrès soutenus de la Chine en matière de sciences et de technologies et de l'accumulation à long terme de recherche scientifique fondamentale depuis le début de la réforme et l'ouverture de la Chine il y a quatre décennies. Cette distinction revient à chaque chercheur de l'équipe, et à tous les scientifiques chinois. »

Depuis 2009, le professeur Xue a dirigé un effort de recherche en collaboration avec des groupes de recherche de l'Université de Tsinghua, de l'Institut de physique de l'Académie chinoise des sciences et de l'Université de Stanford pour relever le formidable défi que représentait la mise en œuvre expérimentale de l'effet Hall anormal quantique. Surmontant de nombreux obstacles et revers, ils ont franchi une étape scientifique importante à la fin de 2012 en devenant les premiers au monde à observer expérimentalement l'effet Hall anormal quantique dans les isolants topologiques magnétiques.

Les découvertes révolutionnaires du professeur Xue ont considérablement fait progresser le domaine de la physique, ouvrant de nouvelles voies pour la recherche mondiale sur la matière condensée. Les implications pratiques sont tout aussi prometteuses, car l'anomalie de l'effet Hall anormal quantique et ses états sans dissipation en périphérie pourraient, à l'avenir, révolutionner les dispositifs électroniques à faible énergie.

Outre les matériaux quantiques topologiques, le professeur Xue fait également la promotion de la recherche et du développement scientifiques dans les domaines de la supraconductivité et de la supraconductivité à haute température, qui ont également attiré l'attention continue de la part de générations de physiciens depuis plus d'un siècle.

En 2012, le professeur Xue qui dirigeait alors une équipe de recherche du département de physique de l'Université de Tsinghua, a découvert une supraconductivité à haute température dans un film FeSe à cellule unique cultivé sur un substrat SrTiO 3 . Cette découverte, publiée dans un article publié en 2012, a remis en question la compréhension commune de la supraconductivité à haute température et a proposé une perspective unique et innovante, témoignant de l'esprit d'exploration des scientifiques chinois.

