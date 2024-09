BEIJING, le 1er sept. 2024 /CNW/ - Le 29 août, le deuxième Dialogue mondial de la jeunesse de Tsinghua a eu lieu à l'Université Tsinghua. Le thème « Harmonie et unité pour le plus grand bien commun » a réuni plus de 100 représentants de la jeunesse de 35 pays et régions du monde. Ce rassemblement sert de creuset pour des idées où les jeunes esprits dynamiques collaborent pour tracer la voie vers la paix mondiale et le développement durable, en travaillant ensemble pour bâtir un avenir prometteur pour tous.

Les représentants de la jeunesse internationale Noah Shenoy, Akhomsanh Chanmany et Liu Jiaxin ont partagé leurs points de vue sur la pratique de la modernisation à la chinoise dans les provinces du Zhejiang, du Guizhou et de la Mongolie intérieure, respectivement (PRNewsfoto/Tsinghua University)

Liu Kai, secrétaire général adjoint de la Fédération de la jeunesse chinoise, a souligné que les dialogues interculturels entre les jeunes de divers pays, les discussions sur des questions d'intérêt commun et les propositions de solutions novatrices sont essentiels pour accroître la compréhension mutuelle et l'amitié.

Siddharth Chatterjee, coordonnateur résident des Nations Unies en Chine, a déclaré qu'au cours des dernières années, l'engagement et la coopération entre les jeunes ont été considérablement améliorés grâce aux efforts conjoints de multiples parties. Il espère que davantage de jeunes se rassembleront pour bâtir un avenir meilleur pour tous.

Zhang Zhixiang, membre du Comité consultatif stratégique du Conseil mixte du Centre de coopération internationale, a appelé la jeunesse internationale à s'unir et à travailler ensemble pour participer à la gouvernance mondiale et relever les défis mondiaux.

Li Tingting, directrice de la division de la planification du développement au Centre chinois pour les échanges internationaux entre les peuples au ministère de l'Éducation de la Chine, a exprimé l'espoir qu'à l'avenir, toutes les personnes présentes au forum établiront davantage de ponts pour la communication entre les étudiants de différents pays, favorisant ainsi une plus grande collaboration entre les jeunes.

Le deuxième Dialogue mondial de la jeunesse de Tsinghua a également mené une enquête exhaustive auprès de 1 362 participants de 78 pays et régions. Cette initiative a permis de cerner avec succès les dix enjeux les plus critiques auxquels font face les jeunes du monde d'aujourd'hui, notamment l'intelligence artificielle générale, les énergies renouvelables, la paix et la sécurité, la pauvreté, le chômage et le bien-être social, la mondialisation, la croissance économique, la révolution numérique, l'action climatique, la biomédecine et l'amélioration humaine, ainsi que la diversité et l'inclusion culturelles. Guo Yong, vice-président du conseil universitaire de Tsinghua, a dévoilé les 10 principaux enjeux de la jeunesse à l'échelle mondiale, soulignant le rôle proactif du dialogue dans la promotion d'un programme mondial de la jeunesse éclairé et réceptif.

« Nous espérons que ce Dialogue servira de plateforme pour établir un réseau régulier d'échanges et de coopération entre les jeunes à l'échelle mondiale, ce qui favorisera et élargira continuellement une communauté internationale stable de jeunes, a déclaré Shi Zongkai, vice-président du Conseil universitaire de l'Université Tsinghua.

Des sous-forums thématiques sur l'innovation civilisationnelle, le développement de la civilisation et les échanges de la civilisation ont eu lieu le 29 août. Bai Chong-En, professeur et doyen de l'École d'économie et de gestion de l'Université Tsinghua, Anoop Singh, ancien directeur du Fonds monétaire international pour l'Asie-Pacifique, Zhu Xufeng, professeur et doyen de l'École de politique publique et de gestion, Université Tsinghua; Janos Paszto, ancien sous-secrétaire général aux changements climatiques des Nations Unies; Wang Hui, professeur émérite de littérature et d'histoire à l'Université Tsinghua; Irina Bokova, ancienne directrice générale de l'UNESCO; et Getachew Engida, co-président du China-Africa Leadership Development Institute, Université Tsinghua. Les représentants des jeunes ont également lancé une table ronde et un échange de dialogue à la suite des discours d'ouverture.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2493932/12ba796a89fe23bb5afcd79a4e42bacf.jpg

SOURCE Tsinghua University

PERSONNE-RESSOURCE : Mingwei Ma, [email protected]