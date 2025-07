BEIJING, 6 juillet 2025 /CNW/ - Des diplomates, des universitaires et des décideurs de plus de 80 pays se sont réunis à Beijing cette semaine à l'occasion du 13e Forum mondial de la paix, dans le but de renforcer le dialogue et la coopération internationaux sous le thème « Promouvoir la paix et la prospérité mondiales : Une responsabilité, des avantages et des réalisations partagés ».

Cérémonie d’ouverture du 13e Forum mondial de la paix à l’université Tsinghua de Beijing (PRNewsfoto/Tsinghua University)

Du 2 au 4 juillet, le forum a été la plus grande plateforme non gouvernementale de la Chine en faveur du dialogue sur la sécurité internationale. Organisé conjointement par l'université Tsinghua et le Chinese People's Institute of Foreign Affairs, il a réuni plus de 400 participants pour des échanges généraux sur les défis mondiaux.

Le vice-président chinois Han Zheng a pris la parole lors de la cérémonie d'ouverture du 3 juillet, appelant à la protection conjointe de l'équité et de la justice internationales et à l'amélioration du système de gouvernance mondial. Il a présenté quatre propositions. Premièrement, tirer les leçons de l'histoire et préserver conjointement l'ordre international d'après-guerre, ainsi que l'équité et la justice internationales. Deuxièmement, faire preuve de solidarité et de coopération afin d'améliorer la gouvernance mondiale. Troisièmement, promouvoir l'ouverture et la coopération pour stimuler la prospérité et le développement à l'échelle mondiale. Quatrièmement, se tenir ensemble et progresser de concert vers la modernisation.

Qiu Yong, secrétaire du Comité du PCC de l'université Tsinghua, a assisté à la cérémonie d'ouverture. Li Luming, président de l'université Tsinghua et président du Forum mondial de la paix, a prononcé un discours de bienvenue.

L'événement a réuni un groupe distingué de participants, y compris des dignitaires politiques étrangers comme l'ancien premier ministre japonais Yukio Hatoyama, l'ancien premier ministre belge et ancien président du Conseil européen Herman Van Rompuy, des envoyés diplomatiques en Chine, des experts et des universitaires de renom.

Le forum a inclus quatre séances plénières et 18 tables rondes, abordant des questions essentielles allant de la stabilité de l'ordre économique international à l'influence croissante du Sud global et aux contours changeants des relations entre la Chine et l'Europe. En réponse aux menaces émergentes, les participants ont également exploré les risques posés par l'intelligence artificielle dans les conflits armés, signe de l'accent mis par le forum sur les tensions géopolitiques actuelles et les dilemmes contemporains en matière de sécurité.

Constituant l'une des principales plateformes du dialogue sur la sécurité internationale, le Forum mondial de la paix favorise la compréhension mutuelle et les réponses collectives aux défis mondiaux. Son accent mis sur la responsabilité partagée reflète l'importance durable de la coopération multilatérale, en particulier face à l'évolution des rapports de force mondiaux.

L'événement a également attiré l'attention des médias, et plus de 200 journalistes représentant plus de 80 médias nationaux et internationaux y ont assisté. Grâce à un engagement international ouvert et constructif, le Forum mondial de la paix continue de servir de plateforme cruciale pour faire progresser la paix, la stabilité et le développement durable sur la scène mondiale.

