La société de technologie de la chaîne d'approvisionnement poursuit une croissance solide stimulée par l'adoption du SaaS par le commerce de détail omnicanal et par le secteur de la chaîne d'approvisionnement des soins de santé, et donne agilité fonctionnelle et souplesse du système aux clients en dépit de l'instabilité des conditions du marché.

MONTRÉAL, Le 15 juillet 2020 /CNW/ - Tecsys Inc. (TSX à la Bourse de Toronto), entreprise de logiciel de gestion de la chaîne d'approvisionnement de premier plan, affiche pour la première fois des recettes fiscales de plus de 100 millions de dollars pour 2020, un bond de 37 % en glissement annuel. La société aborde l'exercice 2021 avec une stratégie de croissance ambitieuse centrée sur le développement de partenariats d'intégration de solutions, sur le déploiement rapide de l'informatique en nuage, et sur la forte hausse de la demande du marché pour l'exécution des commandes omnicanales et des services intégrés générée par la pandémie. Le fournisseur de logiciel, dont le siège est à Montréal, est en affaires depuis près de quarante ans, et il est de plus en plus reconnu comme fournisseur mondial de solutions de la chaîne d'approvisionnement destinées à des écosystèmes toujours plus complexes et critiques, en bonne position pour équiper les clients afin qu'ils deviennent concurrentiels.

Tecsys est un fournisseur de logiciels de la chaîne d'approvisionnement dominant dans le secteur des soins de santé, un important fournisseur pour les chaînes d'approvisionnement complexes et il commence à se tailler une place dans la logistique de détail. Par conséquent la société se trouve à la croisée de deux importants marchés en hausse après la COVID-19 : la chaîne d'approvisionnement des soins de santé et le commerce numérique. La valeur ajoutée qu'offre Tecsys à ses clients s'est rapidement élevée, surtout pour les organisations qui fonctionnent encore avec des systèmes moins efficaces.

« Même si nous n'apprenons rien d'autre de la COVID-19, nous devrions réaliser que la chaîne d'approvisionnement peut assurer la réussite d'une entreprise ou entraîner son échec, » affirme Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys. « L'accélération massive de l'adoption de l'omnicanal par les consommateurs ajoute à la complexité de la convergence et de la consolidation des marchés, et nous voyons très vite que les exploitations qui sont moins rapides s'écroulent. Notre capacité à gérer la complexité et à la transformer en valeur pour le client explique notre position de chef de file dans notre marché. »

« Tecsys poursuit sa lancée au-delà de nos cibles les plus ambitieuses », continue M. Brereton. « Notre transition au SaaS, notre présence dans les grands marchés verticaux, et les conditions uniques du marché, ont accéléré l'adoption de capacités agiles pour la chaîne d'approvisionnement et la distribution. Nous occupons une position exceptionnelle pour fournir au marché exactement ce dont il a besoin pour cette foudroyante évolution du marché. »

Pour ce qui est de créer de la valeur pour le client, Laurie McGrath, directrice générale du marketing de Tecsys, ajoute : « Notre équipe est centrée sur la livraison d'outils dont nos clients ont besoin pour réussir. Qu'il s'agisse de faire passer un système de santé à un modèle de centre de services consolidés, d'équiper un détaillant pour l'exécution des commandes omnicanales, ou d'aider une exploitation d'entreposage à atteindre de nouveaux niveaux d'efficacité et d'évolutivité, Tecsys a bâti sa réputation sur la réussite de ses clients, et c'est ce qui stimule la poursuite de notre croissance. »

Les solutions Tecsys résolvent des difficultés opérationnelles complexes avec des logiciels et services qui simplifient la circulation des produits de bout en bout sur la chaîne d'approvisionnement, de la réception à la consommation. La remarquable croissance vécue par la société au cours des deux dernières années ne montre aucun signe de ralentissement. Depuis les soins de santé, la vente au détail, l'entrepôt, le transport et la gestion du point d'utilisation à l'intelligence d'affaires et l'analyse commerciale, la prévision et la planification de la demande, les solutions Tecsys équipent les clients pour atténuer les risques, contrôler les stocks et rendre plus efficaces les processus déterminés par les données.

Tenez-vous à jour sur les dernières nouvelles de Tecsys sur LinkedIn, Twitter et Facebook.

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de la chaîne d'approvisionnement qui équipe les entreprises sans frontières en croissance. Les entreprises prospèrent quand elles ont le logiciel, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et au respect des promesses de la marque. Tecsys propose des solutions dynamiques et puissantes pour la gestion de l'entrepôt, de la distribution et du transport, des commandes au détail et la gestion des fournitures au point d'utilisation, ainsi que des solutions intégrales de gestion financière et des solutions analytiques pour les secteurs des soins de santé, de la vente au détail, des pièces de rechange, de la logistique de tierce partie, et le secteur de la distribution en gros à fort volume.

Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys, consultez le site www.tecsys.com.

Informations et déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par Tecsys Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de Tecsys et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de Tecsys Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2020. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).

Copyright © Tecsys Inc. 2020. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/732655/TECSYS_Logo.jpg

SOURCE Tecsys Inc.

Renseignements: CONTACT : Solutions et renseignements généraux : [email protected]; Relations avec les investisseurs : [email protected], 514 866-5800; Relations avec les médias : [email protected]; Téléphone : 514 866-0001 ou 800 922-8649, https://www.tecsys.com/

Liens connexes

https://www.tecsys.com/