Pour la population - Québec met en place des équipes mobiles pour faciliter l'accès à la vaccination en Montérégie-Ouest

SAINT-RÉMI, QC, le 17 nov. 2023 /CNW/ - La députée de Huntingdon, Carole Mallette, a annoncé aujourd'hui, au nom du ministre de la Santé, Christian Dubé, ainsi que de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, la mise en place d'équipes mobiles qui offriront des services de vaccination et de prélèvement pour les personnes aînées, en plus de les informer quant aux services disponibles dans leur région. Cette initiative du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest et des partenaires de la municipalité régionale de comté (MRC) Les Jardins-de-Napierville facilitera l'accès aux services de santé.

Précisons qu'une clinique mobile peut offrir entre 290 et 320 rendez-vous par jour, ce qui représente une augmentation considérable des services offerts à la population. En parallèle, plus de plages horaires seront disponibles dans les points de service locaux de la région. Les citoyens et citoyennes pourront prendre rendez-vous sur Clic Santé pour avoir accès à ces services.

Citations :

« Ces équipes mobiles sont une excellente initiative, alors qu'elles iront à la rencontre des résidents et résidentes de plusieurs municipalités de la région de la Montérégie-Ouest. Faciliter l'accès à des services de santé est au cœur de notre Plan santé. Toutes les possibilités pour rendre disponibles des soins de qualité pour les Québécoises et les Québécois sont les bienvenues. Je remercie les partenaires de la MRC Les Jardins-de-Napierville ainsi que l'équipe du CISSS de la Montérégie-Ouest pour leurs efforts afin d'adapter l'offre de services aux besoins et à la réalité de la population. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je me réjouis du déploiement de ces équipes mobiles qui vise particulièrement à rapprocher les soins de santé des personnes aînées des municipalités de la Montérégie-Ouest. C'est une démarche qui s'accorde avec les priorités du gouvernement dans le but de rehausser la qualité des soins proposés aux personnes aînées, qui ont souvent des difficultés de mobilité. Cette clinique est aussi une belle réponse qui appuie la stratégie gouvernementale de promotion et de prévention en santé auprès des personnes vulnérables. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé

« J'invite la population des municipalités de la région du CISSS de la Montérégie-Ouest qui seront visitées par ces équipes mobiles à profiter de l'occasion qui leur sera offerte pour se faire vacciner ou encore pour faire certains prélèvements. L'initiative de ces équipes mobiles est le fruit d'une collaboration exemplaire entre le réseau de la santé et des services sociaux et des partenaires de notre communauté, que je remercie. »

Carole Mallette, députée de Huntingdon

« La mise sur pied de ces équipes mobiles en Montérégie-Ouest est une excellente nouvelle pour toute la population du secteur et particulièrement pour les personnes aînées qui pourront désormais recevoir des soins à proximité de leur domicile. J'invite les personnes aînées à profiter de ces services pour répondre à leurs besoins en matière de santé. »

Christine Fréchette, députée de Sanguinet, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Faits saillants :

Les cliniques ont lieu depuis le début du mois de novembre et se poursuivent jusqu'à la fin du mois selon le calendrier suivant : 17 novembre de 12 h 30 à 19 h 30 - Centre communautaire situé au 25, rue Saint-Sauveur, Saint-Rémi, QC J0L 2L0 28 novembre de 12 h 30 à 19 h 30 - Centre communautaire situé au 262, rue de l'Église, Napierville, QC J0J 1L0 30 novembre de 12 h 30 à 19 h 30 - Centre communautaire situé au 405C, montée Lussier, Saint-Édouard, J0L 1Y0.

Les détails des prochaines cliniques mobiles seront précisés ultérieurement.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

Renseignements: Source : Antoine de la Durantaye, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Santé, 418 558-6039