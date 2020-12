Pour la période des fêtes, en ces temps de COVID-19, Ahuntsic-Cartierville se mobilise pour soutenir les familles dans le besoin

MONTRÉAL, le 3 déc. 2020 /CNW Telbec/ - C'est sous le thème « Donnons, un peu, beaucoup, énormément » que s'est amorcée, le 27 novembre dernier l'opération de collecte de denrées alimentaires non périssables à laquelle la population d'Ahuntsic-Cartierville est invitée à généreusement contribuer. Initiée par la cellule de crise inter quartier formée du CLIC de Bordeaux-Cartierville, de Solidarité Ahuntsic, du CIUSSS du Nord-de-l'île-de-Montréal et de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, l'ambitieux défi consiste à amasser suffisamment de denrées alimentaires et de dons en argent pour préparer plus de 1000 paniers de Noël. Ces paniers sont destinés à autant de familles en situation de précarité, ainsi qu'à regarnir les tablettes des banques alimentaires en vue du retour en janvier 2021.

Ahuntsic-Cartierville durement touchée par la COVID-19

La population d'Ahuntsic-Cartierville a été particulièrement touchée par la pandémie alors que l'arrondissement a figuré sur la liste des villes et des arrondissements affichant un taux élevé d'infection au coronavirus. Pertes d'emplois, de revenus, personnes infectées, hausse des personnes à charge, nombreuses sont les personnes qui ont dû et qui encore doivent faire face à la précarité alimentaire. Selon les données colligées sur le territoire, une augmentation de 35 % du nombre de familles ayant des besoins alimentaires a été constatée, tandis que la directrice de l'organisme le SNAC, Chantal Comtois, a noté, strictement pour son organisme, une hausse de 50 % à 60 % des demandes d'aide alimentaire au cours du printemps et de l'été 2020.

Les banques alimentaires ont besoin de nous

À longueur d'année, plusieurs organismes communautaires œuvrent activement à différentes échelles au maintien d'un système alimentaire d'urgence ou de saine alimentation dans Ahuntsic-Cartierville. Cependant cette année, en raison de la pandémie, ces organismes sont aux prises avec une hausse importante de la demande d'aide alimentaire alors que leurs ressources, tant financières qu'humaines sont réduites. Au fil des mois, l'approvisionnement auprès des donateurs habituels, comme Moisson Montréal et les épiceries, est devenu nettement insuffisant pour suffire à la demande.

C'est pourquoi l'arrondissement a accepté de coordonner cette opération qui peut aussi compter sur la collaboration, entre autres, du comité de citoyens d'Youville-Ahuntsic, d'une dizaine d'étudiant(e)s du collège de Bois-de-Boulogne ainsi que d'employé(e)s du CIUSSS et de l'arrondissement.

« Depuis le début de la pandémie, l'arrondissement travaille étroitement avec le CIUSSS et avec les organismes communautaires pour limiter les impacts sociaux négatifs de cette crise. En vue de contribuer à l'aide alimentaire hivernale d'urgence, l'arrondissement apporte son soutien logistique et a octroyé un soutien financier qui totalise 10 000 $. J'invite les personnes qui le peuvent à faire preuve de générosité et de solidarité en cette période difficile pour plusieurs », affirme Émilie Thuillier, mairesse d'Ahuntsic-Cartierville.

Où déposer ses denrées et quoi donner

On compte cinq points de dépôt sécuritaires, soit : les bibliothèques Ahuntsic (10300, rue Lajeunesse), Cartierville (5900, rue de Salaberry) et Salaberry (4170, rue de Salaberry) et les arénas Ahuntsic (10560, rue Saint-Hubert) et Marcelin-Wilson (11301, boulevard de l'Acadie) où on peut faire don de céréales, riz, pâtes, conserves, farine et sucre. Les citoyens peuvent aussi offrir du chocolat, du sirop d'érable, des biscuits ou des jus de fruits. La nourriture pour bébé ainsi que les produits d'hygiène personnelle sont également les bienvenus. Aussi, il est possible de faire un don en argent directement auprès des organismes, soit par l'envoi d'un chèque par la poste ou en ligne. De plus, les sites internet de La Corbeille et du SNAC disposent d'une fonction sécuritaire pour recevoir ce type de don. Un reçu d'impôt peut être remis selon le montant donné.

Portrait de l'évolution du dépannage alimentaire d'urgence octroyé par les principaux organismes d'aide alimentaire dans Ahuntsic-Cartierville

Nombre approximatif de ménages desservis ou de paniers distribués Organismes Distribution

habituelle Distribution au plus

fort de la pandémie Distribution actuelle Le SNAC 100 150 120 Œuvre des samaritains 300 500 350 La Corbeille 500 750 750 TOTAL 900 1400 1220

Source : cellule de crise inter quartier d'Ahuntsic-Cartiervile

