POUR LA FÉDÉRATION DES CÉGEPS, LE NOUVEAU RAPPORT DU COMMISSAIRE RÉVÈLE QUE L'OIIQ A UNE COMPRÉHENSION INADÉQUATE DES BESOINS DES MILIEUX DE TRAVAIL

MONTRÉAL, le 9 mai 2023 /CNW/ - La Fédération des cégeps accueille avec satisfaction le nouveau rapport d'étape du commissaire à l'admission aux professions qui mène une vérification sur l'examen de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) du 26 septembre dernier, un examen qui s'était soldé par un taux d'échec historiquement élevé, éveillant de ce fait les soupçons de l'ensemble de la communauté collégiale. En plus de signaler que l'examen de l'Ordre comporte effectivement des failles et des fragilités en lien notamment avec sa validité, sa fiabilité et la détermination de sa note de passage, ce dont se doutaient déjà la Fédération et plusieurs autres acteurs du domaine, le rapport du commissaire révèle que les documents méthodologiques qui servent d'assise à l'examen n'ont pas été révisés depuis plus d'une décennie. L'OIIQ ne dispose pas non plus d'une analyse des tâches de la profession infirmière actuelle et en bonne et due forme en vue de la construction de son examen, indique aussi le rapport, ce qui, pour la Fédération, est excessivement troublant de la part d'un ordre professionnel qui prétend pouvoir déterminer quelle formation est la plus adéquate pour exercer aujourd'hui la profession infirmière.

« En clair, le rapport nous indique non seulement que des étudiantes et des étudiants ont été injustement pénalisés par un examen inadéquat, mais il laisse penser aussi que l'Ordre, littéralement obsédé par sa volonté de faire du baccalauréat le seuil d'entrée à la profession infirmière, n'a pas une compréhension actuelle de la réalité des milieux, ce qui serait pourtant fondamental pour appuyer ses revendications. Nous attendrons avec impatience les prochaines publications du commissaire, qui doit notamment se prononcer sur la formation initiale, en espérant aussi voir le gouvernement prendre éventuellement position dans ce dossier », a indiqué le président-directeur général de la Fédération des cégeps, M. Bernard Tremblay.

Devant ce nouveau constat d'une grande lucidité du commissaire à l'admission aux professions, dont elle salue à nouveau les travaux, la Fédération ne peut faire autrement que de déplorer une fois de plus que des filles et des garçons qui travaillent d'arrache-pied dans un programme très exigeant voient leur parcours semé d'embûches en raison d'un examen complètement bancal, au moment où le Québec a tant besoin de nouveau personnel infirmier. Elle invite d'ailleurs toutes les personnes inscrites en Soins infirmiers au collégial à poursuivre leurs efforts et à ne pas céder au découragement.

Elle tient également à souligner le travail de grande qualité du personnel enseignant qui offre la formation en Soins infirmiers dans 46 des 48 cégeps. La Fédération souhaite que l'excellence de ce travail soit publiquement reconnue et définitivement établie, alors que les résultats de l'examen du 26 septembre dernier ainsi que les commentaires de l'OIIQ ont pu laisser planer un doute malsain sur l'expertise dont profite la population étudiante des cégeps et la formation offerte depuis plus de 50 ans pour doter les milieux de la santé et des services sociaux du personnel essentiel à l'accomplissement de leur mission.

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. Elle a été créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, de formation continue et de formation aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, d'évaluation de la scolarité, d'affaires juridiques, de ressources informationnelles, de négociation et de relations du travail. La Fédération des cégeps représente les collèges pour la négociation des conventions collectives. www.fedecegeps.ca.

Suivez-nous sur Twitter : @fedecegeps

SOURCE Fédération des cégeps

Renseignements: Judith Laurier, directrice des communications, 514 381-8631, poste 2337; cellulaire : 514 239-2088