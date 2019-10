Pour l'Halloween, osez visiter le Casino

MONTRÉAL, le 24 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Oserez-vous visiter le Casino de Montréal pendant la période de l'Halloween?

Les vendredi 25, samedi 26 et jeudi 31 octobre ainsi que les vendredi 1er et samedi 2 novembre, on vous invite à venir vivre une expérience mémorable : ambiance terrifiante, activités excitantes, animation et spectacles gratuits vous feront frissonner de terreur!