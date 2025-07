MONTRÉAL, le 3 juill. 2025 /CNW/ - Brenda Aubin-Vega, une Montréalaise dans la vingtaine, a découvert qu'elle avait remporté un gros lot de 1 000 $ par semaine à vie à la loterie Gagnant à vie durant sa pause au travail. « Je n'en croyais pas mes yeux! J'ai vérifié mon billet encore et encore », a-t-elle confié. Brenda avait le choix entre la rente de 1 000 $ par semaine à vie et le montant forfaitaire de 1 000 000 $, et elle a opté pour la rente, qu'elle recevra pour le restant de ces jours.

Faits saillants

Une femme dans la vingtaine remporte 1 000 $ par semaine à vie (Groupe CNW/Loto-Québec)

Brenda Aubin-Vega joue quelques fois par année à Gagnant à vie, sa loterie favorite. Durant sa pause, elle s'est fait plaisir en achetant deux billets dans un dépanneur de Montréal.

Confortablement installée à l'extérieur de son lieu de travail, elle a gratté ses billets et découvert trois symboles de tirelire dans un même jeu. En vérifiant quel était le lot associé à ces symboles, Brenda a réalisé qu'elle remportait 1 000 $ par semaine à vie!

La vingtenaire a appelé son père pour lui annoncer la grande nouvelle.

Fébrile, elle a demandé de prendre le reste de sa journée pour laisser la poussière retomber.

La gagnante a l'intention d'acheter une propriété grâce à la rente qu'elle recevra chaque semaine.

Le billet gagnant a été acheté au Dépanneur Jen & Dan, situé au 1655, rue Poirier, à Montréal. Ce détaillant recevra une commission de 10 000 $, équivalant à 1 % du gain.

Déjà 10 rentes à vie remportées cette année

Depuis le début de l'année 2025, 10 rentes à vie ont été gagnées au Québec. Parmi celles-ci, on compte neuf gros lots de 1 000 $ par semaine à vie à la loterie Gagnant à vie et un lot de 25 000 $ par année à vie à la Grande Vie.

