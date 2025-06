Québec Max - Un billet de 2 000 000 $ acheté à Granby transforme la vie d'une retraitée

Citation

« En 2025, la chance sourit particulièrement aux Estriens qui jouent à la loterie. Plusieurs gros lots ont déjà été remportés en Estrie, dont deux de 5 000 000 $ au Lotto 6/49, un de 2 000 000 $ au Québec 49, et maintenant un autre 2 000 000 $ au Québec Max! », souligne Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et cheffe de l'exploitation des loteries à Loto-Québec.

Plus de zéros que prévu

Louise Vollant a acheté son billet de loterie au Dépanneur Millette situé au 137, rue Robinson Sud. Lorsqu'elle l'a fait vérifier à un vérificateur de billets libre-service, elle a aperçu le chiffre 2 suivi de plusieurs zéros à l'écran. Croyant d'abord gagner 2 000 $, elle s'est rendue au comptoir pour faire valider son billet par un commis. Louise a alors appris qu'elle remportait non pas 2 000 $, mais bien le gros lot de 2 000 000 $ du Québec Max. « Impossible! », s'est exclamée la gagnante. C'était pourtant bien vrai!

De la Côte-Nord à l'Estrie pour fêter en famille

Lorsque la fille de la gagnante a appris l'heureuse nouvelle, elle a parcouru les 900 kilomètres qui la séparaient de sa mère afin d'être à ses côtés pour célébrer ce grand moment. La famille, dont certains membres venaient d'aussi loin que la Côte-Nord, s'est ainsi réunie en Estrie pour fêter dans la bonne humeur!

Louise Vollant souhaite d'abord et avant tout gâter ses deux enfants. Elle compte aussi acheter une voiture et mettre homard et crabe plus souvent au menu, pour son plus grand plaisir.

Le Dépanneur Millette ayant vendu le billet gagnant recevra une commission de 20 000 $, équivalant à 1 % du gain.

