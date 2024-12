DIEPPE, NB, le 8 déc. 2024 /CNW/ - Au 21e siècle, un réseau électrique fiable capable de fournir de l'énergie propre à bon coût est le cœur d'une économie puissante. Déjà, pas moins de 80 % de l'électricité produite aujourd'hui au Canada provient de sources propres comme les énergies hydraulique, éolienne, solaire et nucléaire - ce qui motive en bonne partie les investissements privés dans les travailleurs et les entreprises d'ici. Au Nouveau-Brunswick, des projets d'énergie renouvelable contribuent d'ores et déjà à créer de bons emplois et à injecter plus d'électricité abordable dans le réseau. En développant l'énergie propre, on crée de nouveaux débouchés tout en améliorant le sort des familles et des travailleurs.

L'honorable Steven Guilbeault et l'honorable Dominic LeBlanc ont annoncé aujourd'hui plus d'un milliard de dollars d'investissements additionnels afin de garantir que le Nouveau-Brunswick sera en mesure de fournir de façon fiable et à bon coût l'électricité propre nécessaire pour répondre à la forte croissance de la demande au cours des prochaines années. Selon les estimations d'Énergie NB, les aides fédérales suivantes pourraient permettre d'alimenter en énergie jusqu'à 140 000 maisons.

Jusqu'à un milliard de dollars de la Banque de l'infrastructure du Canada (secteur prioritaire Énergie propre et Initiative pour la participation autochtone) et du programme Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification (ERITE) de Ressources naturelles Canada (RNCan) pour des projets dirigés par des Autochtones totalisant 670 mégawatts d'énergie éolienne.

(secteur prioritaire Énergie propre et Initiative pour la participation autochtone) et du programme Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification (ERITE) de Ressources naturelles (RNCan) pour des projets dirigés par des Autochtones totalisant 670 mégawatts d'énergie éolienne. 25 millions de dollars d'ERITE pour le projet éolien de 25 mégawatts Neweg, un partenariat avec les Premières Nations micmaques du Nouveau-Brunswick.

500 000 $ au North Shore Mi'kmaq Tribal Council (conseil tribal des Mi'kmaq de la Côte-Nord) pour fournir à sept Nations micmaques au Nouveau-Brunswick les ressources et le soutien technique qui leur permettront de saisir directement les occasions offertes par l'énergie propre.

Un engagement du Canada de travailler avec le Nouveau-Brunswick et Énergie NB à la conversion de la centrale au charbon de Belledune à la biomasse.

de travailler avec le Nouveau-Brunswick et Énergie NB à la conversion de la centrale au charbon de à la biomasse. 1,6 million de dollars de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA) pour l'ingénierie de base et les études de planification du projet de conversion, montant qui vient s'ajouter aux 2 millions de dollars de l'APECA précédemment annoncés pour l'évaluation de différents types de biomasse.

atlantique (APECA) pour l'ingénierie de base et les études de planification du projet de conversion, montant qui vient s'ajouter aux 2 millions de dollars de l'APECA précédemment annoncés pour l'évaluation de différents types de biomasse. 25 millions de dollars à Énergie NB pour le travail préalable à l'installation de petits réacteurs modulaires pouvant produire jusqu'à 600 mégawatts à la centrale nucléaire de Point Lepreau, dans le cadre du Programme de prédéveloppement de l'électricité de RNCan.

1,3 million de dollars à Énergie NB, dans le cadre du même programme, pour les travaux préalables à la construction de la ligne de transport modifiée de la boucle de l'Atlantique entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse.

Les ministres ont aussi annoncé que le gouvernement du Canada et le gouvernement du Nouveau-Brunswick ont maintenant une vision commune du projet de règlement sur l'électricité propre, qui donnera la latitude nécessaire au développement et à la décarbonation du réseau électrique néo-brunswickois tout en garantissant une production d'énergie abordable, fiable et sans émissions.

Les deux gouvernements, ainsi que des partenaires des Premières Nations, ont déjà fait équipe dans le cadre de la Table régionale du Nouveau-Brunswick pour déterminer des priorités économiques communes et accélérer leur mise en œuvre en vue de bâtir un avenir sobre en carbone dans les secteurs de l'énergie et des ressources de la province. Les investissements annoncés aujourd'hui témoignent d'une volonté de poursuivre la collaboration et d'agir en faveur du développement et de la décarbonation du réseau électrique.

Dans le contexte actuel, où la demande d'électricité est en pleine croissance, nous avons l'occasion de fournir à nos collectivités et au monde entier une énergie propre, abordable et fiable, ce qui représente une solution gagnante « sur toute la ligne » : pour les travailleurs, pour le portefeuille et pour l'environnement. Soucieux de réduire la pollution liée aux gaz à effet de serre pendant que l'économie croît et que l'inflation s'atténue, le gouvernement du Canada entend saisir cette occasion en concertation avec les provinces et les territoires, les peuples autochtones, les municipalités, l'industrie et les travailleurs, et ce, en vue de bâtir une économie florissante porteuse de bons emplois tout en veillant à préserver un environnement sain pour nos enfants et nos petits-enfants.

Citations

« Les Canadiennes et les Canadiens font figure de chefs de file dans la production d'électricité propre qui alimente les collectivités au pays et au-delà. Notre engagement annoncé aujourd'hui avec le Nouveau-Brunswick- montre clairement que l'investissement dans l'électricité propre dans cette province contribue à créer des emplois, à stimuler la croissance économique et à placer les Néo-Brunswickois en position favorable pour saisir les possibilités économiques que présente l'économie propre, aujourd'hui et dans l'avenir. Le gouvernement fédéral est un partenaire dans la création d'une économie du XXIe siècle, qui s'appuie sur un réseau d'électricité propre centré sur l'abordabilité et la fiabilité. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« C'est un jour très emballant pour le Nouveau-Brunswick. Nos deux gouvernements sont unis dans la poursuite d'un objectif commun : celui de bâtir un réseau d'électricité propre qui pourra approvisionner les ménages et les entreprises en électricité propre, fiable et abordable. La transition vers l'électricité propre pourrait faire économiser les Néo-Brunswickois sur leurs factures d'énergie, et la construction de ce réseau électrique plus propre multipliera les emplois syndiqués de qualité. La décarbonation complète du réseau électrique est un jalon important dans la lutte contre les changements climatiques et une démarche bénéfique pour tous à tous les niveaux. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le projet Neweg envoie un message fort : les petites collectivités peuvent être ambitieuses et visionnaires. Grâce à ce projet d'énergie propre et à tous les autres qui font leur apparition dans la province, nous sommes en bonne voie pour libérer le Nouveau-Brunswick du charbon d'ici 2030 tout en maintenant l'électricité à des tarifs abordables sur le long terme. Cet investissement profitera aux générations futures pendant des décennies. »

L'honorable Dominic LeBlanc

Ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

« Partout au pays, la Banque de l'infrastructure du Canada effectue des investissements dans des systèmes énergétiques provinciaux qui augmenteront la capacité de production, de stockage et de transport tout en réduisant au minimum l'impact sur les contribuables et en multipliant les possibilités de participation autochtone. Nous sommes ravis de prendre les devants pour soutenir le Nouveau-Brunswick dans ses efforts pour accroître considérablement l'utilisation des énergies renouvelables, ce qui permettra au réseau électrique provincial de produire suffisamment d'électricité pour répondre à la demande future. »

Ehren Cory

Président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

« Les fonds investis par le gouvernement fédéral faciliteront le remplacement du charbon par l'énergie renouvelable au Nouveau-Brunswick, ce qui se traduira par une électricité plus abordable et plus fiable pour les familles, de même que par de bons emplois pour les travailleurs du secteur de l'énergie dans la province. »

L'honorable Gudie Hutchings

Ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Nous sommes ravis de collaborer avec des partenaires fédéraux et des Premières Nations pour stimuler notre économie et décarboner notre réseau électrique. Procurer une énergie abordable et fiable aux Néo-Brunswickois et progresser dans l'exécution de nos engagements en faveur de l'énergie propre sont des priorités pour notre gouvernement. »

L'honorable Susan Holt

Première ministre du Nouveau-Brunswick

« Nous avons devant nous de formidables occasions d'améliorer la qualité de l'environnement, de stimuler la croissance économique et, plus important encore, d'assurer un approvisionnement sûr et abordable en énergie pour les Néo-Brunswickois. Ici au Nouveau-Brunswick, de même que dans toutes les provinces de l'Atlantique, nous faisons face aux taux de précarité énergétique les plus élevés au pays. Ces nouveaux fonds accordés par le gouvernement fédéral pour nos priorités ainsi que les investissements effectués dans des projets dirigés par des Autochtones nous rapprochent de la réalisation de nos objectifs et de nos engagements en matière d'énergie propre. »

L'honorable René Legacy

Vice-premier ministre, ministre responsable de l'Énergie, ministre des Finances et du Conseil du Trésor et ministre responsable de la Loi sur le droit à l'information et la protection de la vie privée

Quelques faits

Doté d'une enveloppe de 4,5 milliards de dollars, le programme ERITE du gouvernement du Canada vise à soutenir le déploiement de l'électricité propre pour assurer la fiabilité, l'abordabilité et la décarbonation du réseau d'électricité.

vise à soutenir le déploiement de l'électricité propre pour assurer la fiabilité, l'abordabilité et la décarbonation du réseau d'électricité. La BIC soutient l'approvisionnement en électricité renouvelable en Colombie-Britannique, en Saskatchewan , au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Le secteur Énergie propre de la BIC vise à investir au moins 10 milliards de dollars dans des projets qui permettront de faciliter l'accès à une énergie plus sûre et plus fiable pour les Canadiens, de créer des emplois et de réduire les émissions.

soutient l'approvisionnement en électricité renouvelable en Colombie-Britannique, en , au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Le secteur Énergie propre de la vise à investir au moins 10 milliards de dollars dans des projets qui permettront de faciliter l'accès à une énergie plus sûre et plus fiable pour les Canadiens, de créer des emplois et de réduire les émissions. De plus, l'Initiative pour la participation autochtone de la BIC accorde des prêts à des communautés autochtones pour leur donner accès à des capitaux qui leur permettront d'acheter des participations dans des projets d'infrastructure dans lesquels la BIC investit également. Les rendements économiques de ces projets peuvent être réinvestis dans la communauté, réduisant ainsi le fossé économique et infrastructurel des communautés autochtones.

accorde des prêts à des communautés autochtones pour leur donner accès à des capitaux qui leur permettront d'acheter des participations dans des projets d'infrastructure dans lesquels la investit également. Les rendements économiques de ces projets peuvent être réinvestis dans la communauté, réduisant ainsi le fossé économique et infrastructurel des communautés autochtones. L'APECA verse 55 millions de dollars au Canada atlantique dans le cadre de l'Initiative canadienne de transition pour l'industrie du charbon. Cette initiative doit prendre fin le 31 mars 2025.

atlantique dans le cadre de l'Initiative canadienne de transition pour l'industrie du charbon. Cette initiative doit prendre fin le 31 mars 2025. Doté d'une enveloppe de 250 millions de dollars, le Programme de prédéveloppement de l'électricité de RNCan soutient des activités préalables à des projets d'électricité propre tels que des projets de transport interprovincial d'électricité et de petits réacteurs modulaires; ces projets sont indispensables au développement économique, eux qui favorisent les investissements dans de nouvelles infrastructures et renforcent la sûreté et la fiabilité de notre approvisionnement en énergie propre.

Le document L'avenir énergétique du Canada combine des investissements historiques et une réglementation équilibrée et équitable pour veiller à ce que la nouvelle production d'électricité au Canada repose sur des sources d'énergie abordables, fiables, propres et renouvelables, qui répondent aux attentes de la population canadienne.

combine des investissements historiques et une réglementation équilibrée et équitable pour veiller à ce que la nouvelle production d'électricité au repose sur des sources d'énergie abordables, fiables, propres et renouvelables, qui répondent aux attentes de la population canadienne. Partout au Canada , les producteurs d'électricité bénéficieront de plus de 60 milliards de dollars d'aides fédérales au cours de la prochaine décennie pour construire les réseaux électriques du 21 e siècle.

, les producteurs d'électricité bénéficieront de plus de 60 milliards de dollars d'aides fédérales au cours de la prochaine décennie pour construire les réseaux électriques du 21 siècle. Tous les pays du G7 se sont engagés à bâtir un réseau carboneutre comme mesure fondamentale favorisant la mise en place d'économies carboneutres d'ici 2050.

L'électrification permet aux familles d'économiser de l'argent sur leurs factures d'énergie, notamment en conduisant des véhicules hybrides ou en installant des thermopompes quatre saisons dont les coûts de fonctionnement sont moins élevés. Ces technologies économiques sont appuyées par des incitatifs à l'achat et des programmes de remises du gouvernement du Canada , ce qui contribue à mettre des centaines de dollars de plus dans les poches des familles canadiennes chaque mois.

, ce qui contribue à mettre des centaines de dollars de plus dans les poches des familles canadiennes chaque mois. Outre des économies de coûts importantes, plusieurs études ont révélé que l'électricité propre peut permettre de réduire et de stabiliser les factures d'électricité, puisque l'abandon de l'électricité produite à partir de combustibles fossiles protège également les contribuables de la volatilité des prix de l'électricité causée par les chocs des cours mondiaux du charbon et du gaz naturel. Par exemple, le Manitoba , le Québec, la Colombie-Britannique et l' Ontario exploitent en grande partie des réseaux électriques plus propres qui fournissent une énergie stable et abordable et une fiabilité énergétique pendant les journées d'hiver les plus froides.

Renseignements pertinents

