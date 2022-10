OTTAWA, ON, le 11 oct. 2022 /CNW/ - La Monnaie royale canadienne célèbre son partenariat avec la Sign Language Interpreting Associates Ottawa inc. (SLIAO), qui proposera ses services d'interprétation en langue des signes américaine (ASL) et en langue des signes québécoise (LSQ) dans les boutiques et les visites guidées lors de la journée portes ouvertes de la Monnaie à Ottawa et Winnipeg, le samedi 15 octobre. Les interprètes seront sur place pour quatre visites prévues entre 10 h et 13 h. Les personnes intéressées sont priées de s'inscrire au plus tard 72 heures avant l'événement en écrivant à l'adresse [email protected] ou [email protected].

« La Monnaie souhaite ardemment rendre ses installations accessibles à tous ses clients et visiteurs », indique Marie Lemay, présidente de la Monnaie. « Nous avons le plaisir de pouvoir offrir aux visiteurs sourds et malentendants l'expérience complète de la Monnaie royale canadienne grâce à notre partenariat avec la SLIAO. »

« La SLIAO est fière de se joindre à la Monnaie pour rendre ses boutiques et ses visites guidées accessibles aux visiteurs sourds », se réjouit Brenda Jenkins, propriétaire et directrice des relations publiques et du marketing. « Nous sommes souvent témoins des obstacles à l'accessibilité auxquels sont confrontées les personnes sourdes. En offrant des visites guidées en ASL et en LSQ, nous éliminons ces obstacles à la Monnaie. Les personnes sourdes pourront désormais tout apprendre sur les pièces de leur pays dans leur langue maternelle. »

Les visites guidées en langue des signes se dérouleront toutes les heures de 10 h à 13 h. La visite de midi sera traduite en LSQ. Les installations de la Monnaie se situent aux adresses suivantes :

320, boulevard Lagimodière 320, promenade Sussex Winnipeg (Manitoba) Ottawa (Ontario) 204-984-1122 613-993-0949

Depuis mars 2020, la Monnaie fait équipe avec la SLIAO pour offrir des services d'interprétation en ASL et LSQ dans ses boutiques et lors de ses visites guidées. À Winnipeg, les visiteurs sourds peuvent profiter du service d'interprétation vidéo à distance (IVD) de la SLIAO pour obtenir un interprète sur demande lors des visites guidées. À Ottawa, les visiteurs sourds ont accès au service IVD en boutique et peuvent visionner un enregistrement des visites guidées en ASL et LSQ sur des tablettes prévues à cet effet.

Suivez ce lien pour visionner des traductions du communiqué en ASL et LSQ.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. La Monnaie est reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde. Elle propose toute une gamme de produits spécialisés de très grande qualité et des services connexes à l'échelle internationale. Pour en savoir plus sur la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca. Suivez la Monnaie sur Twitter, Facebook et Instagram.

À propos de la SLIAO

Fondée et dirigée par des femmes, la SLIAO a pour mission de faciliter la communication en langue des signes américaine (ASL) et en langue des signes québécoise (LSQ). Elle offre des services de qualité en traduction et en interprétation pour permettre un accès égal à l'information à tous. Ses services sont fiables, efficaces et ancrés dans une compréhension et un respect profonds de la communauté sourde.

Renseignements: Alex Reeves, Chef principal, Affaires publiques, Téléphone : 613-884-6370, [email protected] ; Brenda Jenkins, Propriétaire et directrice des relations publiques et du marketing, Téléphone : 613-864-7491, [email protected]