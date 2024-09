Pour des infrastructures de recherche et d'innovation plus performantes au Centre Armand-Frappier santé biotechnologie - Plus de 4 M$ à l'Institut national de la recherche scientifique

LAVAL, QC, le 3 sept. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde 4 163 688 $ à l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) pour développer une plateforme fonctionnelle de niveau de confinement 3 au Centre Armand-Frappier santé biotechnologie, situé sur le campus de Laval. Le ministre délégué à l'Économie et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Ces sommes serviront à compléter et à améliorer les installations actuelles de niveau 3 du Centre, notamment grâce à l'achat d'équipements scientifiques supplémentaires. Des travaux de réaménagement seront aussi faits pour installer un système de traitement (décontamination) des effluents liquides.

Il est important pour le gouvernement de contribuer à la recherche et à l'innovation scientifique dans le domaine de la santé. La récente pandémie a démontré qu'une préparation adéquate en prévision de possibles événements de ce genre nécessite des laboratoires de recherche adaptés. Cela permettra notamment de transposer plus rapidement les connaissances acquises vers la création de vaccins ou de tout autre traitement.

Rappelons qu'une infrastructure de niveau 3 permet de manipuler, dans des conditions de recherche hautement sécuritaires, des agents pathogènes dangereux tels que le SRAS-CoV-2, le virus du Nil occidental et la bactérie causant la tuberculose. Les arbovirus, ou virus transmis par les arthropodes comme les insectes (moustiques, tiques ou mouches), constituent une menace croissante pour la santé humaine et l'industrie agronomique.

« En soutenant ce projet de l'INRS, nous affirmons l'importance du Québec dans la recherche et l'innovation. Ce soutien contribue à faire de Laval un centre majeur en biotechnologie et en santé, et nous sommes fiers de voir notre région briller dans ces domaines essentiels. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« La création de cette nouvelle plateforme NC3 est une véritable fierté pour Laval. En renforçant notre capacité à mener des recherches de pointe, nous affirmons notre rôle de leader en sciences de la vie et en biotechnologies. L'INRS, avec son Centre AFSB, est un partenaire clé pour Laval, et je me réjouis de cette annonce, qui témoigne de l'engagement du gouvernement envers notre communauté en tant que pôle d'innovation reconnu sur la scène internationale. »

Stéphane Boyer, maire de Laval

« Cet investissement majeur renforce l'expertise de l'INRS en santé et en biotechnologie, au Québec et dans le reste du Canada. Cela permettra à notre établissement de se munir d'installations de pointe pour répondre aux enjeux de santé publique actuels tout en contribuant à former la nouvelle génération de scientifiques en maladies infectieuses. »

Luc-Alain Giraldeau, directeur général de l'Institut national de la recherche scientifique

« Un laboratoire de ce calibre va nous permettre de faire des avancées importantes en matière de virologie et d'infectiologie. Nos efforts en recherche s'inscrivent dans l'approche globale de la santé qui a été adoptée par le Centre depuis quelques années. »

David Chatenet, directeur du Centre Armand-Frappier santé biotechnologie, Institut national de la recherche scientifique

« Les virus transmis par les insectes sont des sources potentielles de pandémies surtout dans le contexte des changements climatiques avec le réchauffement de certaines régions. L'innovation technologique de cette plateforme de niveau 3 va nous permettre d'approfondir nos connaissances sur certaines maladies afin de mieux comprendre comment se propagent les virus, comme celui du Nil occidental ou le virus Chikungunya, tout en se préparant aux futures menaces pandémiques et épidémiques. »

Laurent Chatel-Chaix, professeur et responsable du laboratoire de confinement 3 (NC3) du Centre Armand-Frappier santé biotechnologie, Institut national de la recherche scientifique

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation - Soutien au financement d'infrastructures de recherche et d'innovation publiques.

Ces 4,1 millions de dollars serviront notamment à l'achat d'un système d'imagerie in vivo, un cytomètre de flux, un lecteur multimode d'imagerie confocale cellulaire, une suite de préparation d'échantillons infectieux et un microscope confocal.

Fondé en 1969, l'INRS fait partie des 10 établissements du réseau de l'Université du Québec. L'institut est le seul destiné exclusivement à la recherche de haut niveau et à la formation aux deuxième et troisième cycles.

Le Centre AFSB est un pôle d'excellence en recherche et en transfert technologique dans le domaine de la santé humaine (entre autres en maladies infectieuses), animale et environnementale. Voués à la promotion de la santé publique, ses chercheuses et ses chercheurs se consacrent aux sciences biomédicales, bioalimentaires, environnementales et épidémiologiques ainsi qu'à la toxicologie, l'immunologie, la virologie et la chimie pharmaceutique.

Avec ses collaborateurs et ses partenaires, l'équipe multidisciplinaire du Centre AFSB vise à consolider la position de ses infrastructures NC3 à l'avant-garde de la préparation aux futures pandémies qui pourraient être causées par des arbovirus importés au Canada ou transmis par des insectes locaux.

