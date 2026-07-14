/R E P R I S E -- Avis aux médias - Conférence de presse concernant les soins et services de santé offerts dans la région de Lanaudière/
Nouvelles fournies parCabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants
14 juil, 2026, 06:00 ET
QUÉBEC, le 13 juill. 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle le député de L'Assomption, François Legault, au nom de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger, procédera à une annonce concernant les soins et services de santé offerts dans la région de Lanaudière.
Accréditation obligatoire
Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.
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DATE :
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Le mardi 14 juillet 2026
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HEURE :
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14 h
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LIEU :
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L'Épiphanie*
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*L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.
SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants
Pour renseignements : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Cellulaire : 514 554-4170
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