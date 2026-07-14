L'Hôpital général juif obtient une désignation universitaire et devient officiellement le Centre hospitalier universitaire général juif

QUÉBEC, le 14 juill. 2026 /CNW/ - La ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger, annonce que l'Hôpital général juif obtient officiellement une désignation universitaire et devient le Centre hospitalier universitaire (CHU) général juif.

Cette désignation reconnaît l'excellence de l'établissement ainsi que son expertise de premier plan au sein du réseau de la santé et des services sociaux. Elle vient consacrer le rôle majeur que joue déjà l'Hôpital général juif en matière de soins, d'enseignement, de recherche et d'innovation.

La désignation universitaire consolide la mission de l'établissement en lui permettant de poursuivre le développement de ses activités universitaires et de renforcer sa contribution à l'avancement des connaissances et des pratiques en santé. Elle favorisera également la formation de la relève en offrant un environnement d'apprentissage de haut niveau aux futurs professionnels et professionnelles de la santé. En plus de soutenir l'attraction et la rétention de spécialistes, de chercheurs et de chercheuses et d'étudiants et d'étudiantes, cette reconnaissance contribuera au maintien, au développement et au partage d'une expertise de pointe avec les autres établissements du réseau, au bénéfice de la population québécoise.

Citation :

« Cette désignation universitaire est une reconnaissance pleinement méritée. Elle vient consacrer près d'un siècle d'engagement, d'innovation et d'excellence au service des patients et des patientes. Au fil des décennies, les équipes de l'Hôpital général juif ont bâti une institution qui fait aujourd'hui rayonner le Québec, ici comme à l'international. En devenant officiellement un centre hospitalier universitaire, l'établissement pourra poursuivre cette grande histoire en formant la relève, en faisant progresser les connaissances et en développant des pratiques novatrices qui profiteront à l'ensemble de notre réseau de la santé et des services sociaux. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Faits saillants :

Le nouveau statut de CHU permettra aussi à l'établissement de poursuivre le développement de pratiques novatrices et de collaborations stratégiques qui profiteront aux patients et aux patientes et à l'ensemble du réseau de la santé et des services sociaux.

Cette désignation est accordée à un coût nul pour l'État. Elle ouvre toutefois la porte à de nouvelles possibilités de financement dans les domaines de la recherche, de l'innovation et de l'enseignement grâce à l'accès à des programmes de subventions auxquels l'établissement n'était pas admissible auparavant.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Source : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Tél. : 514 554-4170