TORONTO, le 3 oct. 2023 /CNW/ - Dans le cadre de son engagement de longue date à aider toutes les petites entreprises à prospérer grâce à l'innovation et à l'esprit de communauté, Mastercard annonce aujourd'hui la bonification de la subvention de Mastercard et Pier Five pour petite entreprise ainsi que l'offre de nouveaux avantages aux petites entreprises titulaires d'une carte.

Selon une étude récente de Mastercard, les femmes propriétaires de petites entreprises affirment que l'appartenance à une communauté leur procure de nombreux avantages, comme le renforcement de la confiance (41 %), la création d'un réseau de recommandation pour les clients (40 %), et des occasions d'échanger avec leurs pairs (39 %)1.

Consciente de l'importance de ces avantages, Mastercard met à profit ses partenariats, outils, ressources et solutions afin de bâtir une communauté d'entrepreneures canadiennes. La deuxième subvention de Mastercard et Pier Five pour petite entreprise, conjuguée à de nouveaux avantages réservés aux titulaires d'une carte Mastercard, est la toute dernière mesure que prend Mastercard pour multiplier les possibilités offertes aux petites entreprises.

« Les petites entreprises représentent 98 % de toutes les entreprises au Canada2, mais seulement 17,7 % d'entre elles appartiennent majoritairement à des femmes3, a affirmé Nishant Raina, responsable, Services bancaires aux PME à Mastercard Canada. Mastercard croit que si les petites entreprises sont prospères, y compris les petites entreprises appartenant à des femmes, l'économie dans son ensemble sera prospère. Grâce à notre partenariat avec Pier Five, nous aidons les femmes propriétaires de petites entreprises à avoir accès aux possibilités qu'elles méritent. »

Pour la deuxième année du programme, le nombre de lauréates de la subvention de Mastercard et Pier Five pour petite entreprise doublera : dix entreprises appartenant à des femmes recevront un financement de 10 000 $ CA chacune, qu'elles pourront investir dans leur croissance.

« En tant que femmes propriétaires d'une petite entreprise, nous croyons que le financement obtenu de la part de Mastercard a joué un rôle intégral dans l'atteinte de nos objectifs pour 2023, qui concernaient notamment le développement de nouveaux produits et le renforcement de notre présence en ligne, ont déclaré Jessica Miao et Chloe Beaudoin, cofondatrices d'Apricotton et lauréates de la toute première subvention de Mastercard et Pier Five pour petite entreprise. Mais le soutien que nous avons reçu n'était pas purement financier. En ayant l'occasion de tisser des liens avec nos pairs, nous avons pu apprendre les unes des autres et élargir notre réseau professionnel. »

Dès aujourd'hui et jusqu'au 5 novembre 2023, les propriétaires de petites entreprises au Canada peuvent demander la subvention de Mastercard et Pier Five pour petite entreprise en visitant le pier-five.com/subventionpetiteentreprise2023. En plus de leur octroyer un financement de 10 000 $ CA, Mastercard invitera les lauréates à se réunir à Toronto pour vivre une expérience qui n'a pas de prix et profiter d'une occasion en or de profiter du mentorat de dirigeants et de partenaires de Mastercard -- et d'autres entrepreneures. En aidant les propriétaires de petites entreprises à établir des relations avec leurs pairs et avec des spécialistes, Mastercard contribue à la création de communautés et offre aux entrepreneures de nouvelles façons de mettre leurs expériences en commun et d'apprendre auprès d'experts.

« Nous sommes fiers de nous associer à Mastercard pour la deuxième année d'octroi de la subvention de Mastercard et Pier Five pour petite entreprise, et de contribuer au rayonnement de petites entreprises canadiennes appartenant à des femmes », ont ajouté Julian Golden et Jeff Lei, cofondateurs de Pier Five, une plateforme offrant des programmes, du contenu inspirant et des occasions de réseautage uniques aux entrepreneurs créatifs. « Pier Five partage la vision de Mastercard, qui consiste à bâtir des relations et à engager des conversations porteuses de croissance pour les petites entreprises. Nous sommes ravis de pouvoir accroître le nombre d'entrepreneures dévouées qui obtiendront ce financement. »

Dans un contexte où 94 % des petites entreprises ressentent la pression résultant de plusieurs enjeux macroéconomiques, comme l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et la perturbation des chaînes d'approvisionnement4, Mastercard offre une valeur ajoutée aux petites entreprises canadiennes en proposant de nouveaux avantages aux titulaires de carte, qui les aideront à s'adapter à ce contexte économique en pleine évolution.

« Les propriétaires de petites entreprises disposent souvent de ressources limitées, notamment en matière de TI, a souligné monsieur Raina. Nous avons formé un partenariat avec un important fournisseur de services de cybersécurité afin d'aider les entrepreneurs canadiens à renforcer leur cybersécurité pour qu'ils puissent se concentrer sur la croissance. Grâce à ce partenariat et à d'autres programmes de rabais, nous aidons les petites entreprises titulaires d'une carte Mastercard à avoir accès à de précieuses ressources et à réaliser des économies de coûts déterminantes pour leur entreprise. »

Toutes les petites entreprises titulaires d'une carte MastercardMD d'entreprise ou d'une carte World EliteMD Mastercard d'entreprise ont maintenant accès à de nouveaux avantages qui les aideront à répondre à leurs principaux besoins et à réaliser d'importantes économies. En voici un aperçu.

McAfee : les titulaires d'une carte Mastercard d'entreprise ou d'une carte World Elite Mastercard d'entreprise peuvent profiter d'un rabais sur un abonnement de 13 mois au service McAfee MC Total Protection, applicable à 10 appareils, ainsi que d'un abonnement gratuit de 13 mois au logiciel TechMate de McAfee avec un abonnement payant. Ces services permettent aux petites entreprises d'avoir accès à des fonctionnalités avancées comme une protection antivirus primée, à un VPN sécurisé, à une protection Web, à des contrôles de contenu, et plus encore. Visitez Mcafee.com/mastercardsmallbusiness-fr-ca pour en savoir plus.

les titulaires d'une carte Mastercard d'entreprise ou d'une carte World Elite Mastercard d'entreprise peuvent profiter d'un rabais sur un abonnement de 13 mois au service McAfee Total Protection, applicable à 10 appareils, ainsi que d'un abonnement gratuit de 13 mois au logiciel TechMate de McAfee avec un abonnement payant. Ces services permettent aux petites entreprises d'avoir accès à des fonctionnalités avancées comme une protection antivirus primée, à un VPN sécurisé, à une protection Web, à des contrôles de contenu, et plus encore. Visitez Mcafee.com/mastercardsmallbusiness-fr-ca pour en savoir plus. Offres du programme Économies Express de Mastercard : quels que soient les objectifs des petites entreprises, qu'elles cherchent par exemple à améliorer leur marketing de contenu, à maximiser leur potentiel commercial ou à renforcer leur gestion de la relation client, les offres du programme Économies Express de Mastercard peuvent faciliter leur démarrage, leur exploitation et leur croissance. Les titulaires d'une carte Mastercard d'entreprise peuvent visiter le www.easysavingsspecials.com/fr-ca/ pour profiter d'offres locales et de rabais d'importants commerçants internationaux. Ces offres comprennent un large éventail de produits essentiels dans les catégories pertinentes pour les petites entreprises. Ces dernières peuvent notamment obtenir un rabais de 20 % sur les abonnements de iStock by Getty Images pour répondre à leurs besoins en matière de contenu, à un rabais de 15 % sur les services de Global Airport Concierge pour leurs voyages d'affaires, à un rabais de 20 % sur leur première année d'utilisation de Pipedrive, et plus encore.

« Devant le nombre grandissant de menaces à la sécurité et de pirates, il est extrêmement important de donner des outils aux petites entreprises et aux consommateurs pour protéger leurs appareils », explique Pedro Gutierrez, DG des ventes et de l'exploitation de McAfee à l'international. « Nous sommes ravis de nous associer à Mastercard, qui n'a jamais cessé d'affirmer son engagement à offrir des solutions novatrices à ses clients, et ce, depuis le début de notre partenariat. »

Mastercard est une société technologique internationale du secteur des paiements. Sa mission consiste à relier et à alimenter une économie numérique inclusive qui profite à chacun, partout, en permettant des transactions sûres, simples, intelligentes et accessibles. Mastercard s'appuie sur des données et des réseaux sécurisés, ses partenariats, sa passion, ses innovations et ses solutions pour donner aux particuliers, aux institutions financières, aux administrations publiques et aux entreprises les moyens de réaliser tout leur potentiel. Présente dans plus de 210 pays et territoires, Mastercard bâtit un monde durable pour ouvrir à chacun un horizon riche en possibilités qui n'ont pas de prix.

