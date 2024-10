Pour améliorer l'accès aux soins - Québec inaugure un nouveau GMF-U en Montérégie

BOUCHERVILLE, QC, le 17 oct. 2024 /CNW/ - Le ministre responsable des Services sociaux et député de Taillon, Lionel Carmant, a procédé aujourd'hui, au nom du ministre de la Santé, Christian Dubé, et en compagnie de la députée de Montarville, Nathalie Roy, à l'inauguration des locaux du nouveau Groupe de médecine de famille universitaire (GMF-U) des Montérégiennes, sur le territoire du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est.

Le nouveau GMF-U, situé au 20, boulevard de Mortagne, à Boucherville, est affilié à l'Université de Montréal. L'équipe, composée notamment de médecins enseignants, d'infirmières praticiennes spécialisées (IPS) enseignantes, d'infirmières cliniciennes, d'infirmières auxiliaires, d'une travailleuse sociale et d'une pharmacienne, accueille des usagers et usagères depuis le 23 septembre. Pour l'instant, 6 000 patients du Centre médical Longueuil y ont été transférés et 3 000 autres pourraient y être inscrits dans la prochaine année, par l'entremise du Guichet d'accès à la première ligne (GAP).

À la fine pointe de la technologie, le GMF-U comprend deux salles de chirurgie mineure, 26 salles d'examen, quatre salles de consultation, du matériel pour accueillir des clientèles variées et trois salles d'enseignement.

Citations :

« J'ai eu à cœur de soutenir la réalisation de ce projet, qui s'inscrit en parfaite cohérence avec la vision que nous proposons dans le cadre de notre Plan santé, notamment en ce qui a trait à l'augmentation de l'accès aux services de première ligne. À plus ou moins court terme, notre objectif est d'offrir à tous les Québécois une expérience patient bonifiée en matière d'accessibilité et de qualité des soins et des services. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« C'est une journée importante pour les gens de mon comté à Longueuil, les gens de Boucherville et les gens de toute la Montérégie. Ce nouveau GMF-U permettra un meilleur accès aux soins de santé pour les gens de Longueuil, de Boucherville et des municipalités avoisinantes. Il va répondre aux besoins de la population, mais aussi offrir un cadre moderne et innovant pour les professionnels de la santé. De plus, en tant qu'établissement universitaire, il permettra de former une relève compétente, qui répondra aux besoins actuels et futurs de la population. Bravo ! »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et député de Taillon

« La concrétisation de ce projet de nouveau GMF-U en Montérégie représente un gain réel en matière d'accès aux services de première ligne pour la communauté. Je remercie les équipes qui ont contribué à sa création. Il s'agit d'une initiative essentielle qui viendra grandement améliorer la qualité de vie de la population de Boucherville, dont les besoins en matière de santé sont croissants et le seront encore pour plusieurs années. »

Nathalie Roy, députée de Montarville, présidente de l'Assemblée nationale, présidente de la Commission de l'Assemblée nationale et présidente de la Sous-commission de la réforme parlementaire

Faits saillants :

Rappelons qu'un GMF-U prodigue les mêmes soins et services qu'un GMF, en plus d'assurer une mission enseignement et recherche. La nouvelle installation permettra d'accueillir davantage de médecins de famille, de professionnels et professionnelles qui pourront superviser plus de stagiaires et assurer le suivi de plus d'usagers et usagères.

Le GMF-U accueillera principalement des candidats et candidates des programmes de résidence en médecine de famille, d'externat en médecine ainsi que de la maîtrise d'infirmière praticienne spécialisée (IPS) de l'Université de Montréal. Des étudiants, des étudiantes et des stagiaires de différentes disciplines des autres universités ou maisons d'enseignement québécoises se joindront à l'équipe.

Le GMF-U des Montérégiennes offre également des plages de consultations d'urgence mineure aux patientes et patients orphelins par l'entremise du GAP. L'installation a également prévu de l'espace additionnel afin d'accroître ses services dans les prochaines années.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

Renseignements : Audrey Noiseux, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Santé, 514 779-3114