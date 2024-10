Pour améliorer l'accès aux soins, Québec inaugure un nouveau GMF-U à Victoriaville

VICTORIAVILLE, QC, le 9 oct. 2024 /CNW/ - Le député de Drummond-Bois-Francs, Sébastien Schneeberger, a procédé aujourd'hui, au nom du ministre de la Santé, Christian Dubé, à l'inauguration du nouveau groupe de médecine de famille universitaire (GMF-U) de Victoriaville, sur le territoire d'Arthabaska-et-de-l'Érable.

L'implantation de ce nouveau GMF-U dans la région de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec a pour objectif de développer la relève médicale localement en invitant les étudiants et étudiantes en médecine à y réaliser leur résidence. Ce nouveau milieu permettra d'améliorer l'accès à un médecin de famille pour la population locale. Le GMF-U sera également un milieu privilégié de formation pour les externes en médecine et de nombreux stagiaires de différentes disciplines de la santé et des services sociaux.

Trois résidentes en médecine de famille font partie de l'équipe interprofessionnelle du GMF-U. Au fil des années, la capacité d'accueil augmentera et pourrait atteindre jusqu'à 12 résidents ou résidentes, soit 6 de première année et 6 de deuxième année.

« L'ouverture du GMF-U à Victoriaville témoigne de notre engagement à former une relève médicale dynamique et à améliorer l'accessibilité à des soins de qualité pour tous les citoyens et citoyennes. En collaborant étroitement avec nos partenaires, nous construisons un avenir où chaque région peut compter sur des professionnelles et professionnels de la santé dévoués et compétents. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« L'inauguration de ce nouveau GMF-U pour la population des Bois-Francs est une formidable avancée pour notre communauté. Grâce à cette initiative, les citoyennes et citoyens pourront continuer de compter sur des médecins de famille prêts à répondre rapidement à leurs besoins de santé. Il s'agit d'un grand pas vers l'amélioration des soins de proximité qui, sans aucun doute, sauront faire une réelle différence dans la vie de chacun et chacune d'entre nous. »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs

Le GMF-U de Victoriaville s'ajoute aux GMF-U de Trois-Rivières, Shawinigan et Drummondville .

s'ajoute aux GMF-U de Trois-Rivières, et . Le GMF-U est situé à proximité de l'Hôtel-Dieu d' Arthabaska , où des stages sont réalisés par les résidents et résidentes afin de favoriser une formation interdisciplinaire avec les médecins de famille, les médecins spécialistes ainsi que plusieurs autres professionnels et professionnelles de la santé.

, où des stages sont réalisés par les résidents et résidentes afin de favoriser une formation interdisciplinaire avec les médecins de famille, les médecins spécialistes ainsi que plusieurs autres professionnels et professionnelles de la santé. En date d'aujourd'hui, depuis l'ouverture des trois premiers GMF-U en Mauricie-et-Centre-du-Québec (Trois-Rivières en 2005, Shawinigan en 2007 et Drummondville en 2013), ce sont 354 médecins de famille qui y ont été formés. De ce nombre, 208 ont établi une pratique dans la région lors de leur graduation.

en en 2013), ce sont 354 médecins de famille qui y ont été formés. De ce nombre, 208 ont établi une pratique dans la région lors de leur graduation. Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec collabore étroitement avec l'Université de Sherbrooke pour réaliser des projets porteurs pour l'évolution des soins et services de santé de la région.

Pour en savoir plus sur les stages en médecine et les GMF-U en Mauricie et au Centre-du-Québec : https://www.ciusssmcq.ca/emplois-et-stages/recrutement-et-stages-en-medecine/stages-en-medecine/

