Alors que les 1,2 million de petites et moyennes entreprises (PME) du Canada cherchent à croître, Elavon fournira le traitement des paiements pour la plateforme d'acceptation de paiement et de services aux commerçants de la Banque CIBC

TORONTO, le 11 janv. 2023 /CNW/ - Pour répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises, la Banque CIBC et Pollinate ont annoncé aujourd'hui qu'Elavon a été choisie comme agent de traitement des paiements pour faire fonctionner une plateforme appelée Tyl de la Banque CIBC qui fournira des produits, des services et des outils aux clients des services bancaires aux entreprises.

Tyl de la Banque CIBC soutiendra les entreprises en démarrage, les petites entreprises et les entrepreneurs qui ont des projets d'expansion pour concrétiser leurs ambitions. Les entrepreneurs travaillent dur pour réaliser leurs ambitions, et cette plateforme est particulièrement bien placée pour répondre à leurs besoins. La plateforme infonuagique Tyl de la Banque CIBC, qui privilégie le numérique, permet l'acceptation sécuritaire des paiements, fournit une technologie de point de vente facile et offre une gamme de services et de capacités supplémentaires, comme la possibilité pour les commerçants d'offrir des programmes de fidélisation à leurs clients.

« Avec Tyl de la Banque CIBC, nous sommes ravis d'aider les entrepreneurs et les propriétaires d'entreprise à réaliser leurs ambitions et à croître. Comme nous leur offrons une solution d'acquisition intégrée basée sur la banque, en collaboration avec Elavon pour soutenir la plateforme, les clients peuvent jouir de l'innovation dont ils ont besoin avec la sécurité et le soutien d'une banque de premier plan, a déclaré Chris Sweetland, premier vice-président, Stratégie et transformation, Paiements, Banque CIBC. Alors que nous appuyons les ambitions des entrepreneurs et des propriétaires d'entreprise partout au Canada, Tyl de la Banque CIBC les aidera à traiter les paiements de leurs clients, tout en leur fournissant d'autres outils et produits pour gérer efficacement leur entreprise. »

Elavon est l'un des plus grands services de traitement des paiements au monde. Chaque année, l'entreprise traite les transactions de plus de cinq milliards de clients.

« Elavon est fière d'être la partenaire de choix pour aider à offrir Tyl de la Banque CIBC aux petites entreprises canadiennes, a déclaré Jamie Walker, chef de la direction d'Elavon. Elavon travaille avec des millions d'entreprises dans le monde et partage l'engagement de la Banque CIBC à offrir des solutions simples et novatrices qui répondent aux besoins des clients ».

En lançant Tyl de la Banque CIBC, cette dernière s'est jointe à une alliance mondiale de banques de premier niveau qui vise à créer des expériences puissantes et intégrées pour leurs clients PME, en commençant par l'acquisition. Parmi les autres banques membres de cette alliance, mentionnons NatWest et la National Australia Bank.

« Les petites entreprises du monde entier sont confrontées à des défis sans précédent, et c'est un honneur de travailler avec les banques qui font preuve d'un tel engagement à l'égard de leur réussite, a déclaré Fiona Roach Canning, cofondatrice de Pollinate. Nous continuons à constater des tendances constantes dans les besoins des PME d'un pays à l'autre et nous sommes ravis de nous associer à Elavon au Canada pour servir les commerçants partout dans le monde ensemble ».

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 13 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier.

À propos de Pollinate

Pollinate permet aux banques d'offrir des outils numériques de pointe à leurs petites entreprises clientes et aux consommateurs, transformant ainsi la rentabilité d'une entreprise d'acquisition traditionnelle. Pollinate a bâti une alliance mondiale de banques aux vues similaires qui sont déterminées à exploiter le pouvoir des données pour créer de puissantes expériences numériques. Parmi les partenaires et les investisseurs, mentionnons NatWest, National Australia Bank, Banque CIBC, Insight Partners, Fiserv et Mastercard.

À propos d'Elavon

Elavon est une société de paiement mondiale de premier plan qui compte plus de 4 300 employés et exerce ses activités dans 10 pays. Elavon appartient entièrement à la U.S. Bank (NYSE : USB), la cinquième banque en importance aux États-Unis et offre des solutions et des services de traitement des paiements de bout en bout à plus de 2 millions de clients aux États-Unis, en Europe et au Canada. Elle est le premier fournisseur des compagnies aériennes et l'un des cinq principaux fournisseurs dans les secteurs de l'hôtellerie, de la santé, de la vente au détail, du secteur public et de l'éducation, et ses solutions de paiement novatrices d'Elavon sont conçues pour résoudre les problèmes des entreprises, des petites aux plus grandes entreprises mondiales.

