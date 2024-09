Pour agir en prévention - Québec offrira gratuitement le vaccin contre le VPH aux 20 ans et moins

QUÉBEC, le 24 sept. 2024 /CNW/ - La prévention est au cœur du Plan santé du ministre de la Santé, Christian Dubé. C'est pourquoi, une semaine après le lancement du Plan d'action en cancérologie, le gouvernement est fier d'annoncer que le vaccin contre les virus du papillome humain (VPH) sera dorénavant gratuit pour tous les jeunes de 20 ans et moins.

Le programme gratuit, qui s'adressait jusqu'à maintenant aux jeunes âgés de 9 à 17 ans, est désormais étendu jusqu'à l'âge de 20 ans. L'élargissement de la gratuité est une bonne nouvelle qui permettra de joindre un plus grand nombre de personnes. Cela permettra d'offrir une protection efficace contre les lésions causées par les VPH, comme certains cancers, notamment le cancer du col de l'utérus. Notons que, depuis l'implantation du programme en 2008, les populations visées ont évolué : depuis 2014, autant les garçons que les filles sont admissibles.

Pour prendre rendez-vous

Les équipes mobiles pour la vaccination sont déjà sur le terrain, dans les milieux scolaires, depuis la rentrée d'automne 2024. Pour les personnes âgées de 20 ans ou moins qui n'auraient pas reçu le vaccin ou qui ne pourront pas le recevoir lors des tournées mobiles en milieu scolaire, il sera rendu disponible gratuitement dès aujourd'hui, dans les points de service locaux. La prise de rendez-vous se fait directement sur la plateforme Clic Santé.

Une seule dose requise

De plus, depuis la rentrée scolaire 2024-2025, un calendrier simplifié de vaccination contre les VPH a été mis en place afin de correspondre à la plus récente recommandation du Comité sur l'immunisation du Québec (CIQ). Ainsi, une seule dose de vaccin contre les VPH en 4e année du primaire est requise. La deuxième dose ne sera donc plus nécessaire en 3e année du secondaire, à l'exception des jeunes ayant une déficience immunitaire.

Des données probantes de qualité démontrent qu'une seule dose de vaccin contre les VPH offre une protection élevée et similaire à celle induite par deux doses, et qu'elle se maintiendrait pendant au moins 11 ans après la vaccination.

Citation :

« Nous continuons de placer la prévention au cœur de nos priorités. Alors que nous avons récemment lancé notre Plan d'action en cancérologie, cette annonce est un geste de plus pour favoriser, en amont, la protection contre les cancers. L'élargissement de la gratuité de la vaccination contre les VPH est une excellente nouvelle qui permettra à davantage de jeunes adultes de se prévaloir du vaccin. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

Faits saillants :

Rappelons que le gouvernement a récemment lancé son Plan d'action en cancérologie afin de favoriser la prévention et l'importance d'avoir des données précises. Pour tous les détails : Pour les patients - Québec place la prévention, les partenariats et les données au cœur de son nouveau plan d'action en cancérologie - Gouvernement du Québec (quebec.ca).





Soulignons que, depuis la prise de position de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) en décembre 2022, plusieurs pays ont adopté un programme de vaccination contre les VPH ne comptant qu'une seule dose.





Rappelons également que le vaccin contre le VPH est déjà gratuit pour les hommes de 26 ans et moins qui ont ou qui prévoient avoir des relations sexuelles avec des hommes. Nous invitons donc cette clientèle à se prévaloir du vaccin.

Lien connexe :

Pour en savoir plus : Programme de vaccination contre les infections par les virus du papillome humain (VPH) | Gouvernement du Québec (quebec.ca)

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

Renseignements : Audrey Noiseux, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Santé, 514 779-3114