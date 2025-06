Pour agir en prévention - Le test VPH dorénavant offert dans la région de la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 19 juin 2025 /CNW/ - Le ministre responsable des Infrastructures, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et député de Charlesbourg, Jonatan Julien, est fier d'annoncer, au nom du ministre de la Santé, Christian Dubé, que le test de dépistage des virus du papillome humain (VPH) est maintenant accessible à la population de la Capitale-Nationale.

L'offre du test VPH s'inscrit dans les efforts du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), pour qui la prévention du cancer occupe une place de premier plan. Ce test remplacera graduellement celui de Papanicolaou (PAP), afin d'offrir un dépistage plus précis et moins fréquent. Contrairement au test PAP, réalisé tous les deux ans, le test VPH n'est nécessaire que tous les cinq ans pour la grande majorité des personnes admissibles.

Précisons qu'une infection par les VPH constitue la principale cause de cancer du col de l'utérus. La détection précoce de cette maladie permet ainsi d'agir plus rapidement pour éviter que la santé des femmes affectées ne se détériore, ce qui constitue une avancée sur le plan de la santé féminine. Rappelons que le MSSS travaille à l'élaboration de la toute première stratégie nationale de prévention en santé, qui misera notamment sur l'adoption de saines habitudes de vie et le dépistage précoce.

« Le déploiement du test de dépistage du VPH se poursuit à l'échelle du Québec, en cohérence avec la volonté du gouvernement de renforcer la prévention du cancer du col de l'utérus. En rendant ce test plus accessible, nous permettons à un plus grand nombre de femmes de bénéficier d'un dépistage plus efficace, contribuant ainsi à sauver des vies. Il s'agit d'un progrès significatif. Je tiens à remercier les équipes du MSSS et de Santé Québec qui travaillent à sa mise en œuvre, partout au Québec. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« La lutte contre le cancer du col de l'utérus passe par la prévention, et l'accès au test de dépistage VPH représente un pas concret en ce sens. C'est une avancée importante en santé publique, qui peut véritablement faire la différence. Je suis fier que les femmes de la Capitale-Nationale puissent désormais en bénéficier, et je les invite à en profiter dès maintenant. »

Jonatan Julien, député de Charlesbourg, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Le MSSS a annoncé cet automne que le vaccin contre le VPH est désormais offert gratuitement à toute personne de 20 ans et moins. De plus, une période de gratuité est actuellement disponible à toute la population, jusqu'à l'épuisement des doses restantes. La prise de rendez-vous est offerte sur Clic santé.

Le test VPH est mis en place progressivement dans les régions du Québec par le MSSS et Santé Québec. La Capitale-Nationale s'ajoute aux autres territoires où il a été rendu disponible, soit les Îles-de-la-Madeleine, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, Chaudière-Appalaches, Lanaudière, l'Outaouais, Laval , le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord et la Montérégie.

, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord et la Montérégie. Ces derniers mois, plusieurs gestes pour favoriser la prévention ont été posés, notamment avec le plan d'action 2024-2026 du Programme québécois de cancérologie, très axé sur le dépistage : l'élargissement de la couverture de plusieurs vaccins, dont celui du virus respiratoire syncytial (VRS), du zona et du VPH; l'accès au dépistage du cancer colorectal directement dans les points de service locaux; l'élargissement du dépistage du cancer du sein aux femmes de 50 à 74 ans; la stratégie gouvernementale La fierté de vieillir.



Pour en savoir plus sur le test VPH, visitez Québec.ca.

