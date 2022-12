Pour 9 PME sur 10 la mise à jour économique de Québec est importante pour soutenir et améliorer l'environnement économique

MONTRÉAL, le 5 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) dévoile un rapport de sondage sur l'état des PME et leurs attentes vis-à-vis de la mise à jour économique du gouvernement du Québec. Le message est fort et les espérances également, car 9 PME sur 10 estiment qu'il est important que le gouvernement présente des propositions pour les soutenir et améliorer l'environnement économique. Cet appel est encore plus important après la vive déception du dépôt du projet de loi 2 qui exclut les PME de la limitation de la hausse des tarifs d'électricité.

Le rapport de la FCEI présente également les mesures les plus importantes que le gouvernement provincial devrait prendre, selon les PME :

Éviter d'augmenter les taxes/impôts pour équilibrer le budget (95 %);

Éviter d'augmenter les taxes/impôts, les frais ou d'autres coûts pour favoriser la reprise économique postpandémique (94 %);

Adopter un plan fiscal à long terme pour répondre aux futurs besoins suivants : taxes/impôts, dépenses et épargne (91 %);

Accorder une plus grande attention au niveau d'endettement des PME dû à la pandémie (86 %);

Apporter une aide directe aux personnes confrontées au problème actuel de l'accessibilité financière (p.ex. réduire l'impôt sur le revenu des particuliers ou ajuster les tranches d'imposition) (78 %).

« Pour nos petites entreprises québécoises, les coûts augmentent de partout et elles doivent y faire face avec la fiscalité la plus désavantageuse du pays. Pourtant, près des deux tiers des propriétaires de PME déclarent que si le gouvernement baissait le fardeau fiscal global, la première mesure qu'ils prendraient serait d'augmenter la rémunération de leurs employés. Seulement un sur dix augmenterait ses dividendes ou salaire. C'est ça la petite entreprise : leurs dirigeants pensent d'abord à leurs employés et mettent tous les efforts et les investissements pour leur entreprise. Le gouvernement du Québec peut venir en aide aux PME et aux citoyens en baissant la fiscalité des PME », commente François Vincent, vice-président pour le Québec de la FCEI.

La pénurie de main-d'œuvre représente toujours un frein pour les PME

Les deux tiers des PME sont en situation de pénurie de main-d'œuvre (66 %) et 21 % ne le sont pas, mais subissent des pressions importantes (ex. : hausses de salaire, prime à l'embauche);

72 % des propriétaires de PME ont travaillé plus d'heures (64 % en novembre 2021);

48 % ont dû refuser des ventes ou contrats (44 % en novembre 2021).

Rappelons que les principales demandes des PME au gouvernement du Québec pour les aider à surmonter la pénurie de main-d'œuvre sont de réduire le fardeau fiscal, d'investir dans la formation des employés, de bonifier les crédits d'impôt (pour attirer du personnel et pour automatiser l'entreprise), d'attirer des candidats dans les régions et d'agir au niveau de l'immigration.

« Depuis la moitié de l'année, la confiance des PME québécoises recule chaque mois. Le gouvernement dispose de leviers pour réduire les barrières des PME et stimuler leur croissance. D'abord, il peut limiter les coûts gouvernementaux pour les entreprises, ce qu'il ne fait malheureusement pas. Ensuite, il peut agir sur le fardeau fiscal et la paperasse, ce qui aiderait directement les entreprises à faire face à la pénurie de main-d'œuvre et à l'augmentation des coûts. La mise à jour économique et le prochain budget représentent des occasions à saisir. On ne le rappellera jamais assez, les PME sont le socle de notre économie et c'est en retirant leurs barrières plutôt que de les additionner qu'on va aider à propulser le Québec vers l'avenir », conclut François Vincent.

Méthodologie

Sondage Votre voix - résultats finaux de septembre 2022 et données préliminaires d'octobre 2022. Sondage omnibus en ligne de la FCEI avec accès contrôlé, du 8 au 26 septembre 2022 et octobre 2022.

Résultats basés sur les réponses de 695 membres de la FCEI, qui sont propriétaires de PME, et issus de tous les secteurs et de toutes les régions du Québec. À titre de comparaison, un échantillon probabiliste avec le même nombre de répondants aurait une marge d'erreur de +/-3,7 %, 19 fois sur 20.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 95 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

