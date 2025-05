Potentiel conflit de travail chez Postes Canada - Mesures mises en place par la SAAQ

QUÉBEC, le 22 mai 2025 /CNW/ - Le Syndicat des travailleuses et travailleurs des postes pourrait annoncer son intention de déclencher une grève prochainement, ce qui pourrait entraîner une interruption partielle ou complète, pour une période indéterminée, de tous ses services.

Cette suspension de la livraison de courrier entraînerait des répercussions importantes auprès de plusieurs clients et clientes de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).

Pour répondre aux différentes préoccupations, une foire aux questions sera disponible sur notre site Web et mise à jour régulièrement.

Pour diminuer les inconvénients liés à ce conflit, la SAAQ invite la clientèle accidentée de la route à s'inscrire au dépôt direct et rappelle à tous ses clients et clientes d'utiliser ses services en ligne.

Pour suivre l'évolution de la situation : Québec.ca⁠.

Des solutions concrètes pour obtenir des services dans le contexte d'une possible grève

La Société a convenu de la priorisation de l'ensemble des documents à transmettre afin de minimiser les répercussions sur la clientèle.

Envois prioritaires

Pour les clients et clientes dont le permis ou la plaque d'immatriculation sont requis en urgence, notamment pour travailler ou quitter le pays, la SAAQ utilisera le transporteur sous contrat avec le Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG), Purolator.

Avis de renouvellement (permis de conduire et immatriculation)

La SAAQ a assuré l'impression et l'expédition des avis de paiement dont l'échéance est le 31 juillet pour les immatriculations et le 9 juillet pour les permis de conduire. Pour consulter les avis de paiement, nous vous invitons à vous inscrire aux communications électroniques dans SAAQclic. Rendez-vous dans la section « Profil » de votre compte SAAQclic et sélectionnez le mode « En ligne » plutôt que « Par la poste ».

Plaques provisoires papier

Si vous détenez une plaque provisoire papier pour une transaction réalisée après le 16 mai 2025, sachez que cette dernière a une durée de validité de 45 jours. Si la grève perdure, sachez que la Société déploiera d'autres mesures. Le cas échéant, la Société informera les corps policiers des mesures.

Validité des documents en cas de grève

Bien que la SAAQ ait mis en place des mesures d'atténuation, il se peut que certaines personnes détiennent des documents (permis ou certificats d'immatriculation) portant des privilèges échus ou des informations non à jour. La SAAQ a informé tous les corps policiers de la situation. Même si les documents physiques en main ne sont pas à jour, les données dans nos systèmes le sont. Les policiers peuvent consulter en temps réel l'état d'un permis ou d'une immatriculation. Il demeure important que le paiement des permis et des immatriculations soit fait dans les délais prescrits.

Indemnisation - Promotion du dépôt direct

Pour éviter tout retard dans le versement de vos indemnités, nous vous invitons à vous inscrire au service de dépôt direct. L'inscription peut se faire :

- par téléphone au 1 800 463-6890;

- ou en ligne à l'adresse saaq.gouv.qc.ca/envoidocuments.

Santé des conducteurs

La SAAQ a devancé au 12 mai la transmission de l'ensemble des demandes de contrôle médical qui devaient être envoyées aux clients d'ici le 23 juin 2025. Pour plus d'efficacité, nous vous recommandons de transmettre votre rapport médical en ligne, via votre compte SAAQclic, bien qu'il demeure également possible de le faire dans un point de service.

Finalement, advenant une prolongation du conflit de travail chez Postes Canada, la SAAQ mettra en place des mesures d'atténuation supplémentaires afin de simplifier la vie de sa clientèle et de ses partenaires pendant cette période, comme ce fut le cas en décembre 2024.

Sources :

saaq.gouv.qc.ca

Adresse exclusive pour les médias :

saaq.gouv.qc.ca/salle-de-presse/

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

Pour information : Relationnistes auprès des médias, Tél. : 418 528-4894, Sans frais : 1 866 238-4541