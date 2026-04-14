Postes comblés, réservations en hausse : la CTMA amorce une saison prometteuse

CAP-AUX-MEULES, QC, le 14 avril 2026 /CNW/ - À l'approche de la saison estivale, la coopérative madelinienne CTMA confirme l'élan exceptionnel qui l'entoure : ses postes saisonniers à bord du traversier Madeleine II sont déjà comblés, tandis que les réservations pour l'été affichent une forte progression. Une double dynamique qui témoigne du positionnement solide de la CTMA, à la fois comme employeur de choix et comme porte d'entrée privilégiée vers les Îles de la Madeleine.

Une marque employeur qui rayonne

Cette année, la CTMA a vu les candidatures affluer avant même le lancement officiel de sa campagne de recrutement. Au total, 1 500 candidatures ont été reçues pour pourvoir une cinquantaine de postes saisonniers pour ses services à bord du traversier.

« Cet engouement reflète ce que nous sommes comme organisation : un milieu de travail humain, stimulant et profondément ancré dans sa communauté. Si les gens choisissent la CTMA, c'est parce qu'ils savent qu'ils vont vivre une expérience unique - et ça, c'est notre plus grande fierté », souligne Emmanuel Aucoin, directeur général de la CTMA.

Bien que les postes soient désormais comblés, la coopérative poursuit la réception de candidatures afin de se doter d'une banque pour des besoins ponctuels en cours de saison.

Cette capacité d'attraction s'accompagne également d'un fort taux de rétention : 30 % des employés de la cohorte 2026 sont des visages connus qui ont choisi de revenir pour une nouvelle saison. Une fidélité remarquable qui illustre à quel point l'expérience à bord marque positivement les parcours professionnels et personnels. Afin d'enrichir davantage cette expérience, la CTMA poursuit d'ailleurs ses investissements dans ses maisons d'hébergement offertes aux employés saisonniers, en misant sur le confort, la convivialité et la qualité du milieu de vie.

Une destination toujours plus prisée

Les Îles de la Madeleine continuent de susciter un fort engouement, et la traversée à bord du Madeleine II fait partie intégrante de l'expérience pour de nombreux voyageurs. Les réservations pour la période de juin à septembre affichent une hausse de 22 % par rapport à la même période l'an dernier. Le mois de juin se démarque particulièrement, avec une augmentation de 28 %, confirmant l'intérêt grandissant pour la destination dès le début de la saison.

Pour répondre à la demande croissante, la CTMA prévoit l'ajout de voyages de nuit à son horaire au cours des prochaines semaines, afin de faciliter l'accès à l'archipel et d'offrir davantage de flexibilité à sa clientèle.

Une organisation agile au service de sa communauté

Au cœur de ses opérations, la CTMA déploie une organisation rigoureuse et agile qui lui permet de répondre à une demande soutenue tout en maintenant un service fiable et accessible. Grâce à la mobilisation de ses équipes et à une planification fine de ses opérations, la coopérative assure un équilibre harmonieux entre l'accueil des visiteurs, la mobilité des résidents et le transport des marchandises essentielles.

Parmi les mesures en place, la liste privilège réservée aux résidents permanents des Îles permet de préserver un accès prioritaire au traversier, illustrant concrètement l'engagement de la CTMA envers sa communauté.

« Au-delà de la logistique, notre rôle est d'assurer un lien essentiel pour les visiteurs et les Madelinots. C'est cette responsabilité qui guide nos équipes au quotidien et qui nous pousse à tout mettre en œuvre pour assurer le meilleur service à la population, saison après saison », conclut M. Aucoin.

À propos de la CTMA

Fondée en 1944, la Coopérative de Transport Maritime et Aérien (CTMA) joue un rôle essentiel dans le développement des Îles de la Madeleine. Elle assure le transport de passagers et de marchandises entre l'archipel et le continent, en plus d'offrir des services de logistique et de transport terrestre. La CTMA réalise aussi des opérations de dragage et de remorquage, contribuant au bon fonctionnement des infrastructures portuaires. Ancrée dans sa communauté, elle se distingue par son modèle coopératif, son expertise maritime et son engagement envers le développement régional.

SOURCE Coopérative de transport maritime et aérien (CTMA)

Renseignements : Elisabeth Larocque-de Freitas, (514) 652-6887, [email protected]