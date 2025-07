Un recrutement qui frappe fort pour la coopérative CTMA : 3 000 candidatures pour travailler à bord du traversier des Îles de la Madeleine

CAP-AUX-MEULES, QC, le 15 juill. 2025 /CNW/ - La coopérative madelinienne CTMA a franchi un cap exceptionnel durant sa campagne annuelle de recrutement. Pour combler une cinquantaine de postes saisonniers à bord du traversier Madeleine II, l'organisation a reçu près de 3 000 candidatures : un nombre record qui confirme l'attractivité croissante de la CTMA comme employeur, même dans un contexte de rareté de main-d'œuvre.

Campagne de recrutement de la CTMA (2025) (Groupe CNW/Coopérative de transport maritime et aérien (CTMA)) Valérie Leclerc-Durand et Stéphane Gaudet (Groupe CNW/Coopérative de transport maritime et aérien (CTMA))

« Ce résultat dépasse largement nos attentes. Il témoigne du rayonnement croissant de notre organisation et de la richesse de notre proposition : un travail structurant avec de bonnes conditions, une expérience humaine inoubliable et un ancrage solide dans la communauté, le tout dans le cadre magnifique des Îles de la Madeleine et du golfe du Saint-Laurent », affirme Emmanuel Aucoin, directeur général de la CTMA.

Une expérience de travail hors du commun

Chaque été, la CTMA recrute du personnel saisonnier partout au Québec pour veiller au service à la clientèle pour son traversier qui relie l'archipel et le continent. Le déplacement des employés vers les Îles, l'hébergement durant toute la saison et les repas à bord du navire sont pris en charge par la coopérative. L'idée : rendre les Îles accessibles et faire en sorte que les conditions soient suffisamment attractives. Les membres de l'équipage bénéficient également d'un encadrement structuré dans un environnement de travail collaboratif. Cette expérience humaine hors du commun leur permet de découvrir le fonctionnement d'un service maritime essentiel, tout en s'initiant à un mode de vie insulaire fondé sur la solidarité et l'adaptabilité.

Originaire de Québec et fraîchement diplômée du collège Mérici à Québec en tourisme, Valérie Leclerc-Durand a voulu vivre l'expérience d'un travail à bord d'un navire de la CTMA à l'été 2012, à l'époque avec le service de croisières. Ce qui devait être un « job d'un été » s'est avéré un tournant dans sa vie professionnelle et personnelle.

« Travailler à bord m'a permis de développer des réflexes professionnels solides, tout en évoluant dans un milieu où la collaboration est essentielle. C'est une expérience que je recommanderais à toute personne qui aime travailler en équipe et en nature, dans un cadre beaucoup plus humain que ce qu'on retrouve dans l'hôtellerie traditionnelle », témoigne Valérie Leclerc-Durand, commissaire de bord adjointe à la CTMA depuis 2021 et maintenant établie aux Îles de la Madeleine.

Un tremplin professionnel dans un environnement unique

Travailler pour la CTMA permet de développer des compétences humaines et professionnelles hautement transférables : sens de l'organisation, rigueur, communication, adaptabilité. Dans un environnement où la coopération est essentielle, chaque membre de l'équipage apprend à travailler en équipe, à s'adapter rapidement et à contribuer à une mission essentielle d'être le transporteur pour une communauté insulaire. L'expérience permet d'acquérir un bagage durable, tant sur le plan personnel que professionnel, et s'inscrit comme un véritable atout dans le parcours de carrière de chaque employé.

Forte de cet engouement, la CTMA entend poursuivre ses efforts pour faire connaître les possibilités d'emploi offertes à bord du Madeleine II et dans l'ensemble de ses services. En misant sur des conditions avantageuses, un esprit d'équipe reconnu et un ancrage territorial fort, elle se positionne comme un employeur de choix dans le secteur maritime et touristique au Québec.

À propos de la CTMA

Fondée en 1944, la Coopérative de Transport Maritime et Aérien (CTMA) joue un rôle essentiel dans le développement des Îles de la Madeleine. Elle assure le transport de passagers et de marchandises entre l'archipel et le continent, en plus d'offrir des services de logistique et de transport terrestre. La CTMA réalise aussi des opérations de dragage et de remorquage, contribuant au bon fonctionnement des infrastructures portuaires. Ancrée dans sa communauté, elle se distingue par son modèle coopératif, son expertise maritime et son engagement envers le développement régional.

SOURCE Coopérative de transport maritime et aérien (CTMA)

Renseignements : Elisabeth Larocque-de Freitas, [email protected], (514) 652-6887