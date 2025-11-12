CTMA : Nombre de réservations record pour le traversier des Îles l'été prochain

CAP-AUX-MEULES, QC, le 12 nov. 2025 /CNW/ - La coopérative madelinienne CTMA enregistre un démarrage exceptionnel pour la saison touristique 2026. Le lancement officiel des réservations, tenu la semaine dernière, a suscité un engouement sans précédent pour le service de traversier des Îles de la Madeleine : en une seule journée, le nombre de réservations a plus que doublé par rapport à l'an dernier.

Dès les premières heures de mise en ligne, l'achalandage sur les plateformes de réservation de la CTMA témoignait d'un engouement considérable pour la destination. En une seule journée, 4 545 réservations ont été enregistrées - un record qui illustre à la fois la popularité des Îles et la solidité d'une coopérative capable de s'adapter avec rigueur et résilience à une forte demande, tout en maintenant la qualité de ses services.

« Une telle affluence aurait pu déstabiliser bien des organisations, mais à la CTMA, nous avons les moyens et le savoir-faire pour nous ajuster. Nos équipes dévouées démontrent une grande capacité d'adaptation et tout le monde est animé par le même engagement envers la communauté madelinienne et l'ensemble de la clientèle », affirme Claudia Delaney, directrice des communications à la CTMA.

Une saison 2025 achalandée

La CTMA dresse un bilan très positif de la saison estivale 2025 pour son service de traversier. De juin à septembre inclusivement, le nombre de passagers transportés vers les Îles a connu une hausse de 6 %, pour atteindre un total de 49 256 passages. Le mois de septembre s'est particulièrement démarqué, enregistrant une progression de 24 % par rapport à l'année précédente : un signe clair que la destination demeure attrayante au-delà de la haute saison.

Pour Stéphane Gaudet, commissaire de bord, cette saison se distingue tant par l'achalandage que par la qualité du climat de travail :

« C'est l'une des plus belles saisons de ma carrière. Nous avons eu la chance de compter sur une équipe solide, motivée et fière de ce qu'elle accomplit. L'esprit d'équipe à bord était formidable, au point où plusieurs ne voulaient même plus repartir à la fin ! Cette atmosphère s'est directement reflétée dans la qualité du service offert à nos passagers », souligne-t-il.

Des ajustements pour répondre à la demande et faciliter l'accès des Madelinots

Même avec un horaire régulier de sept traversées de jour et d'un départ de nuit par semaine durant la haute saison, la CTMA ajuste fréquemment ses opérations pour répondre à la demande. En 2025, 38 voyages supplémentaires ont ainsi été ajoutés, permettant de mieux équilibrer l'accès à la destination touristique, la mobilité des résidents et le transport de marchandises.

« Nos équipes suivent de près l'évolution du trafic, tant passager que commercial, et savent se mobiliser quand la demande l'exige. Leur sens du service et leur engagement collectif illustrent parfaitement les valeurs de la CTMA, et c'est ce qui permet d'offrir un service fiable qui fait notre fierté », souligne Claudia Delaney.

Soucieuse de préserver l'accès de la population locale au traversier, la CTMA maintient également une liste privilège réservée aux résidents permanents des Îles. Ce système, sans paiement préalable, leur permet d'obtenir en priorité les places libérées sur des traversées complètes. En 2025, près de 1600 Madelinots ont pu en bénéficier.

À propos de la CTMA

Fondée en 1944, la Coopérative de Transport Maritime et Aérien (CTMA) joue un rôle essentiel dans le développement des Îles de la Madeleine. Elle assure le transport de passagers et de marchandises entre l'archipel et le continent, en plus d'offrir des services de logistique et de transport terrestre. La CTMA réalise aussi des opérations de dragage et de remorquage, contribuant au bon fonctionnement des infrastructures portuaires. Ancrée dans sa communauté, elle se distingue par son modèle coopératif, son expertise maritime et son engagement envers le développement régional.

