Offrir plus d'innovation pour favoriser la réussite du secteur du détail canadien.

OTTAWA, ON, le 16 janv. 2024 /CNW/ - Postes Canada transforme son modèle de technologie de l'information (TI) afin de mieux répondre aux nouveaux besoins de la population et des entreprises canadiennes et de rester un chef de file dans le marché en rapide évolution de la livraison des colis.

Le service postal a annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente pour céder Innovaposte - son fournisseur de services partagés de TI - à Deloitte Canada, un leader des opérations et solutions de TI reconnu pour gérer des enjeux commerciaux complexes grâce à des capacités, des connaissances et des services de calibre mondial.

Alors que l'on s'attend à ce que le marché du cybercommerce double au cours des 10 prochaines années, l'économie de la vente au détail et Postes Canada doivent pouvoir compter sur des TI robustes. Les changements annoncés aujourd'hui aideront Postes Canada à offrir les produits et services numériques dont les Canadiens et les Canadiennes ont besoin tout en veillant à ce que le service postal reste un maillon économique vital pour le pays.

« Aujourd'hui, nous marquons le début prometteur de la transformation du modèle de technologie de l'information de Postes Canada pour mieux répondre aux exigences de notre clientèle, particulièrement dans le marché concurrentiel des colis », déclare Doug Ettinger, président-directeur général de Postes Canada. « En plus d'améliorer notre orientation stratégique, ce changement nous permet de disposer de l'expertise de calibre mondial nécessaire pour obtenir des résultats pour les gens d'ici. »

« Nous nous réjouissons d'avoir l'occasion d'offrir à Postes Canada un soutien stratégique pour mieux répondre aux besoins en évolution de sa clientèle et de la population canadienne aujourd'hui, ainsi que les technologies de pointe nécessaires pour bâtir un avenir numérique inclusif et résilient », déclare Anthony Viel, chef de la direction de Deloitte Canada. « L'équipe d'Innovaposte s'ajoutera à la nôtre pour favoriser l'innovation et la collaboration avec les organisations afin de stimuler leurs activités, leur croissance économique et leur productivité. Ensemble, nous pouvons passer à la vitesse supérieure afin que Postes Canada demeure concurrentielle et connaisse la croissance dans le contexte technologique actuel en pleine perturbation. »

Une nouvelle équipe du chef des systèmes d'information

Dans le cadre de cette transition, Postes Canada rapatriera d'Innovaposte l'expertise nécessaire pour exercer à l'interne un leadership stratégique en ce qui a trait aux priorités de l'entreprise en matière de TI et offrir la souplesse requise pour fournir de nouvelles solutions à la clientèle plus rapidement. Franco Chirichella, président-directeur général d'Innovaposte, devient le premier chef des systèmes d'information de Postes Canada. Il est responsable d'une équipe de professionnels anciennement à Innovaposte qui se joignent au nouveau groupe à Postes Canada ainsi que d'autres personnes qui appuieront la transformation technologique de la Société.

Établir un nouveau partenariat stratégique

En vertu de l'entente, Deloitte fournira des services opérationnels courants et du soutien de TI à Postes Canada. La plupart des talentueux membres du personnel d'Innovaposte iront chez Deloitte pour offrir une expérience fluide à la population et aux entreprises canadiennes.

À l'avenir, Deloitte Canada fournira des services de TI à Postes Canada et au Groupe d'entreprises. Cette collaboration conjugue efficacement les talents, les technologies et les capacités d'affaires qui permettront d'atteindre les résultats souhaités et de poursuivre la croissance dans des marchés hautement concurrentiels.

Contexte

Située à Ottawa, Innovaposte a été un important partenaire du Groupe d'entreprises de Postes Canada. Après une analyse approfondie, il s'est avéré que le modèle actuel de services partagés n'apporte pas la rapidité et l'agilité nécessaires pour faire face à la concurrence aujourd'hui et à l'avenir.

La vente et les ententes avec Deloitte Canada font suite à un processus de sélection exhaustif en plusieurs étapes ayant opposé plusieurs soumissionnaires. Cela fournira le soutien et l'expertise de calibre mondial dont Postes Canada a besoin pour transformer son modèle de TI et en offrir plus à la population et aux entreprises canadiennes. La transaction devrait se conclure dans les prochains mois, sous réserve des conditions habituelles de clôture.

Le Groupe d'entreprises de Postes Canada finance ses activités par la vente de produits et services et non par l'argent des contribuables.

