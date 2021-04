Le timbre rend hommage aux prestigieux Prix JUNO, remis par l'industrie de la musique canadienne, et au rôle qu'ils jouent pour appuyer et promouvoir les artistes et créateurs canadiens depuis plus de cinquante ans. Depuis 1971, les Prix JUNO saluent les talents de tout genre, des étoiles montantes aux grands noms, comme Anne Murray, gagnante de 25 Prix JUNO, la lauréate la plus primée à ce jour, Buffy Sainte-Marie, Céline Dion, The Tragically Hip, The Weeknd et bien d'autres.

Pour souligner l'importance de leur 50e anniversaire, les Prix JUNO ont remplacé leur célèbre prix, une tourelle en cristal massif, par une nouvelle statuette dorée, laquelle est illustrée sur le timbre commémoratif.



À propos des Prix JUNO

L'événement musical le plus attendu au pays est né d'un simple sondage annuel réalisé auprès des lecteurs du magazine spécialisé RPM fondé par l'éditeur Walt Grealis et le producteur de disques Stan Klees. D'abord appelés les RPM Gold Leaf Awards, ils sont renommés en 1971 en l'honneur Pierre Juneau, premier président du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, également responsable de la mise en œuvre des exigences relatives au contenu canadien au début des années 1970.

Depuis leurs débuts, les Prix JUNO ont évolué au rythme de la scène musicale canadienne, et de nouvelles catégories se sont ajoutées pour refléter la diversité grandissante des artistes canadiens les plus reconnus au pays.

« Nous sommes ravis de nous joindre à Postes Canada pour célébrer les 50es Prix JUNO », se réjouit Allan Reid, président-directeur général de CARAS/Les Prix JUNO et MusiCompte. « Notre collaboration avec cette organisation historique est l'occasion pour nous de célébrer le Canada et le talent musical de notre pays. Nous sommes impatients de voir les amateurs de musique se procurer le timbre à tirage limité sur lequel se dresse fièrement notre nouvelle statuette dorée. »

L'émission spéciale consacrée au 50e anniversaire des Prix JUNO sera diffusée à l'échelle nationale le dimanche 16 mai à 20 h (HE), 17 h (HP), sur CBC TV, CBC Gem, CBC Radio One, CBC Music et à l'échelle internationale sur CBCMusic.ca/junos (en anglais).

À propos du timbre

Conçu par Paprika et illustré par Amanda Arlotta, le timbre est orné de la nouvelle statuette dorée remise à compter de cette année aux gagnants des Prix JUNO.

Imprimée par Colour Innovations, cette émission comprend un carnet de cinq timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur et un pli Premier Jour officiel.

Les timbres et articles de collection sont en vente à postescanada.ca et dans les comptoirs postaux partout au pays.

Liens Web :

Site Web officiel de Postes Canada : www.postescanada.ca

Dossier externe avec images à haute résolution : https://bit.ly/3dGyUde

Magazine En détail de Postes Canada : https://bit.ly/2N9KJ2n (ou dossier externe)

Vidéo YouTube : https://youtu.be/8VXIJ3gBqtI

Article du magazine de Postes Canada : https://www.canadapost-postescanada.ca/blogues/personnel/perspectives/les-prix-juno-ont-50-ans/

Twitter : @postescanada / Instagram : @postescanadagram / Facebook : @PostesCanada / Mot-clic : #PostesCanada

Prix JUNO :

Twitter : @TheJUNOAwards / Instagram : @TheJUNOAwards / Facebook : @TheJUNOAwards / Mots-clics : #JUNOS, #JUNOS50

À propos de la CARAS

L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement est un organisme sans but lucratif qui a été créé pour protéger et développer l'industrie de la musique canadienne et promouvoir des normes artistiques et industrielles élevées. Cette année marque le 50e anniversaire des Prix JUNO, une célébration nationale de la musique canadienne. En l'honneur de ce jalon important, la CARAS lancera d'importantes initiatives dans la ville hôte de Toronto et à l'échelle du pays. Chaque initiative représentera chacun des quatre grands piliers de la CARAS : éduquer à l'aide de programmes de bienfaisance et de ressources communautaires chapeautés par MusiCompte, développer des artistes émergents au moyen de programmes de mentorat et de développement, célébrer les artistes canadiens en faisant la promotion des Prix JUNO l'année durant et honorer les icônes de l'industrie musicale par l'entremise du Panthéon de la musique canadienne.

Pendant une période comme nulle autre où notre musique nous lie et nous unit, les Prix JUNO sont fiers de représenter autant de facettes de l'univers de la musique, du spectacle et de l'enregistrement. Pour obtenir plus de renseignements sur les 50es Prix JUNO ou l'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement, visitez www.junoawards.ca (en anglais).

MC Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

SOURCE Postes Canada

Renseignements: Postes Canada, Relations avec les médias : [email protected], ou 613 734-8888; Jessica Barcelos, Rock-It Promotions : [email protected]

Liens connexes

www.canadapost.ca