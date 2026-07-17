La nouvelle émission rend hommage à un siècle de soutien aux vétérans et vétéranes et à leurs familles.

OTTAWA, ON, July 17, 2026 /CNW/ -- À l'occasion du 100e anniversaire de la Légion, Postes Canada a émis aujourd'hui un nouveau timbre soulignant un siècle de service aux anciens combattants et anciennes combattantes, à leurs familles et à leurs communautés. Ce timbre rend hommage à l'héritage durable de la Légion et à son rôle de longue date dans la vie des Canadiennes et des Canadiens.

Postes Canada souligne le centenaire de la Légion royale canadienne avec un timbre commémoratif

Depuis sa constitution en 1926, la Légion royale canadienne accompagne les vétérans et vétéranes et leurs familles tout en étant un pilier du souvenir partout au pays. Par l'entremise de ses programmes de commémoration, de défense des intérêts et de soutien, la Légion appuie les personnes qui ont servi leur pays.

Un siècle à servir les vétérans et vétéranes

Après la fin de la Première Guerre mondiale, les anciens combattants de retour au Canada forment des organisations pour réclamer de meilleurs soins, un traitement équitable et la reconnaissance des sacrifices consentis par ceux et celles qui ont donné leur vie pour leur pays.

Le 17 juillet 1926, plusieurs de ces organisations s'unissent pour former, en vertu d'une loi fédérale, ce qui s'appelle alors la Légion canadienne de la Ligue des anciens combattants de l'Empire britannique. En 1961, l'organisation adopte son nom actuel, la Légion royale canadienne.

Aujourd'hui, la Légion continue d'appuyer les vétérans et vétéranes et leur famille grâce à une multitude de programmes. L'un des plus connus est la Campagne nationale du coquelicot, qui amasse des fonds pour les services aux personnes ayant combattu pour le pays et fait la promotion du souvenir au moyen de la distribution de millions de coquelicots chaque année.

Comptant 1 350 filiales au pays, la Légion perpétue son héritage avec compassion, dévouement et la promesse inébranlable de ne jamais oublier.

À propos de l'émission

Le timbre illustre la bannière de la Légion royale canadienne, ainsi que les dates « 1926-2026 » et les mots « 100 ans » en caractères gras. Il est conçu par Blair Thomson (Believe in), présente des photos prises par Jo Thomson (Believe in) et est imprimé par Colour Innovations. L'émission comprend un carnet de six timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur et un pli Premier Jour officiel (PPJO) oblitéré à Ottawa, où se trouve le siège social de la Légion royale canadienne.

Les timbres et les PPJO seront en vente sur le site postescanada.ca et dans les comptoirs postaux partout au pays à compter du 17 juillet.

Plus de ressources :

Dossier avec images à haute résolution;

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SOURCE Société canadienne des postes

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