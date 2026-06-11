Postes Canada étend la conversion aux boîtes postales communautaires à de nouvelles communautés en 2027

Environ 485 000 adresses supplémentaires seront converties l'an prochain à mesure que la transformation progresse.

OTTAWA, ON, le 11 juin 2026 /CNW/ - Postes Canada poursuit la conversion aux boîtes postales communautaires dans le cadre de sa transformation visant à moderniser le service postal et à retrouver son autonomie financière.

Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, la Société communiquera avec 37 communautés à travers le pays pour préparer la conversion de 485 000 adresses supplémentaires de la livraison à la porte aux boîtes postales communautaires en 2027. Ces adresses viennent s'ajouter aux 136 000 adresses dans 13 communautés déjà identifiées pour la conversion à la fin de 2026 ou au début de 2027.

La conversion aux boîtes postales communautaires est un élément important du plan de Postes Canada visant à transformer le service postal afin de répondre aux besoins en évolution de la population canadienne sans devenir un fardeau récurrent pour les contribuables. La détérioration de la situation financière de la Société, qui a enregistré une perte record en 2025 et une autre perte importante au premier trimestre de 2026, souligne l'urgence de cette transformation.

La transition aux boîtes postales communautaires

Près des trois quarts des adresses canadiennes reçoivent déjà leur courrier et leurs colis par un moyen de livraison centralisée sécuritaire (boîtes postales communautaires, boîtes aux lettres d'immeubles d'habitation, cases postales).

Dans le cadre de son plan de transformation, Postes Canada convertit aux boîtes postales communautaires quatre millions d'adresses qui reçoivent encore le courrier à la porte. La conversion à l'échelle nationale devrait prendre environ cinq ans et touchera différents secteurs chaque année.

Le passage aux boîtes postales communautaires augmentera la sécurité, car presque tous les colis et le courrier livrés par Postes Canada seront sous clé. De plus, la conversion réduira les coûts, puisque la livraison à la porte coûte beaucoup plus cher que celle à une boîte communautaire.

Lieux des prochaines conversions

La Société entame des discussions avec les Municipalités suivantes afin de commencer à préparer les conversions en 2027 :

Province Communauté Nombre d'adresses* Nouvelle-Écosse Halifax 17 000 Nouveau-Brunswick Fredericton, Oromocto 17 000 Québec L'Ancienne-Lorette, Laval, Longueuil, Québec, Saint-Hubert, Trois-Rivières 139 000 Ontario Ajax, Brampton, Hawkesbury, Kitchener, London, Mississauga, Ottawa, Pickering 158 000 Manitoba Portage la Prairie, Winnipeg 17 000 Alberta Calgary, Edmonton 56 000 Colombie-Britannique Burnaby, Colwood, Coquitlam, Esquimalt, Kelowna, Langford, New Westminster, Port Coquitlam, Port Moody, Saanich, Nation Songhees (New Songhees 1A), Victoria, View Royal, Première Nation de Westbank (Tsinstikeptum 10 et Tsinstikeptum 9), West Kelowna 81 000

* Tous les chiffres sont approximatifs.

Une liste des codes postaux dont la conversion est actuellement prévue et des renseignements supplémentaires sur la conversion aux boîtes postales communautaires sont disponibles à l'adresse www.postescanada.ca/notretransformation. Ce site sera mis à jour à mesure que d'autres communautés et codes postaux seront sélectionnés.

Le point sur les conversions annoncées précédemment

Le 16 avril 2026, Postes Canada a annoncé qu'à la fin de 2026 ou au début de 2027, elle convertirait aux boîtes postales communautaires environ 136 000 adresses dans 13 communautés.

La sélection finale des emplacements des boîtes communautaires est en cours. À mesure que les choix seront faits, nous aviserons les résidentes et les résidents du lieu précis de leur boîte. Un préavis et leurs clés leur seront également envoyés avant que le changement ne prenne effet.

Processus de conversion

Le processus de conversion d'une adresse de la livraison à la porte vers une boîte postale communautaire prend habituellement plusieurs mois. Postes Canada collaborera avec les Municipalités pour déterminer les emplacements des boîtes communautaires. Elle informera aussi toutes les personnes concernées du changement qui touchera la livraison de leur courrier, et les tiendra au courant à chaque étape. Les entreprises, les agents négociateurs et le personnel seront aussi tenus bien informés.

Postes Canada est déterminée à mettre en œuvre ces changements de façon responsable tout au long du processus et à veiller à ce que du soutien soit offert aux personnes qui en ont besoin. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la conversion aux boîtes postales communautaires et les autres changements prévus, il est possible de consulter le site Web sur la transformation de Postes Canada à www.postescanada.ca/notretransformation.

Livraison sécuritaire et uniforme

Les boîtes postales communautaires sont équipées de compartiments sécurisés et verrouillés pour le courrier et les colis. Elles procurent un accès fiable en tout temps. Elles font partie du réseau de livraison du Canada depuis plus de 40 ans et sont utilisées par des millions de personnes.

Plus de 80 % des colis livrés par Postes Canada entrent dans le compartiment individuel d'une boîte postale communautaire ou dans un compartiment réservé aux colis. Ceux qui n'y entrent pas ou qui nécessitent une signature sont livrés à la porte ou retenus pour ramassage à un bureau de poste à proximité.

Postes Canada est responsable de l'entretien de toutes les boîtes postales communautaires afin qu'elles restent sécuritaires et accessibles. Cet entretien comprend le déneigement et la réparation ou le remplacement des serrures.

Veiller à ce que tout le monde puisse accéder à son courrier

Le Programme de mesures d'adaptation pour la livraison de Postes Canada aide gratuitement les personnes ayant des limitations fonctionnelles à accéder à leur courrier et à leurs colis. Plus de 17 000 ménages au pays bénéficient actuellement de mesures d'adaptation.

Le Programme offre des mesures qui facilitent l'utilisation des boîtes aux lettres, comme des plateaux coulissants, des inscriptions en braille ou un compartiment plus accessible. Dans certains cas, la livraison hebdomadaire à domicile peut être offerte sur une base saisonnière, temporaire ou permanente.

Les gens peuvent demander une mesure d'adaptation après avoir reçu une lettre les informant de l'emplacement de leur nouvelle boîte postale communautaire. Pour obtenir plus de renseignements, il suffit de visiter le site du Programme de mesures d'adaptation pour la livraison de Postes Canada ou de composer le 1-844-454-3009 (ATS : 1-800-267-2797).

L'engagement de Postes Canada envers le Canada

Postes Canada est déterminée à mener sa transformation de façon réfléchie, en accordant la priorité au service à la population tout en protégeant l'accès aux services postaux essentiels dans les communautés rurales, éloignées et autochtones. Elle s'engage également à traiter son personnel avec respect.

La population, la clientèle, le personnel, les agents négociateurs et les autres parties intéressées continueront d'être informés de la transformation de la Société et recevront un préavis pour tous les changements qui les touchent.

Vous pouvez obtenir plus de renseignements en consultant les ressources suivantes :

SOURCE Société canadienne des postes

Renseignements : Relations avec les médias, 613-734-8888, [email protected]