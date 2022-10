Le festival est célébré par l'allumage de feux d'artifice et de lampes

CALGARY, AB, le 6 oct. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Postes Canada a émis un nouveau timbre commémoratif pour souligner Diwali, un festival d'importance célébré par les hindous, les sikhs, les bouddhistes, les jaïns et d'autres communautés. Aussi connue sous le nom de fête des Lumières, Diwali marque le triomphe de la lumière sur les ténèbres et du bien sur le mal.

À propos de Diwali

Diwali, qui se tient le 24 octobre cette année, est célébrée sur une période de cinq jours. Pour l'occasion, de petites lampes à huile en terre cuite, ou diyas, sont souvent allumées en rangées dans les maisons et les temples. On illumine aussi le ciel de feux d'artifice pour célébrer le triomphe du bien sur le mal, de la lumière sur les ténèbres et de la connaissance sur l'ignorance. Des rangolis aux formes géométriques colorées sont tracés dans les entrées, les salons et les cours à l'aide de riz, de peinture, de poudre ou de sable coloré, ou de pétales de fleurs. Les gens se réunissent aussi en famille et entre amis pour échanger des cadeaux et donner de la nourriture et des produits à ceux qui en ont besoin.

À propos du timbre

Le motif du timbre, qui présente une illustration d'Arthur Grivel de la maison de graphisme montréalaise Paprika, met en valeur deux traditions qui sont au cœur de la fête de Diwali, soit l'allumage de feux d'artifice et des diyas. L'encre fluorescente appliquée à certains endroits du timbre en intensifie la couleur et lui donne un aspect brillant sous la lumière noire.

Il s'agit du quatrième timbre consacré à Diwali émis par Postes Canada; les trois premiers ont paru en 2017, 2020 et 2021. Le timbre est l'une des nombreuses émissions annuelles qui célèbrent la diversité culturelle du Canada en soulignant des événements importants pour la population canadienne. D'autres émissions soulignent notamment Noël, Hanoukka et l'Aïd. L'émission est oblitérée à Calgary, où vit une importante communauté indo-canadienne.

Imprimée par Colour Innovations, l'émission comprend un carnet de six timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur et un pli Premier Jour officiel. Les timbres et les articles de collection sont en vente sur le site postescanada.ca et dans les comptoirs postaux partout au pays.

Suivez ces liens pour en savoir plus sur le timbre et sur d'autres produits :

