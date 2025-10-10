Des retards sont à prévoir alors que le STTP passe à des grèves tournantes.

OTTAWA, ON, le 10 oct. 2025 /CNW/ - Postes Canada accueillera de nouveau son personnel représenté par le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) le samedi 11 octobre, alors que le Syndicat passe d'une grève nationale à des grèves tournantes. Des plans sont en cours pour assurer une reprise sécuritaire et ordonnée de nos opérations nationales, qui ont été interrompues sans avertissement le 25 septembre, avec le déclenchement soudain d'une grève nationale par le Syndicat.

Les services postaux commenceront à reprendre la semaine prochaine, mais l'incertitude et l'instabilité continueront de miner le service postal, compte tenu de la décision du Syndicat de mener des grèves tournantes.

Notre capacité à offrir un service fiable à la clientèle est toujours mise à l'épreuve lorsqu'il faut fermer et redémarrer des parties de notre réseau national intégré en raison de grèves tournantes. Par conséquent, toutes les garanties de service demeurent suspendues.

Plus de 170 jours de moyens de pression dommageables en moins d'un an

Au cours de la dernière année, la population et les entreprises canadiennes ont subi plus de 170 jours de mouvements de grève par le STTP, y compris deux grèves nationales. La seule pause dans les activités de grève a eu lieu pendant le processus de la Commission d'enquête sur les relations de travail, qui a été ordonné par le gouvernement.

Cette période prolongée d'instabilité, d'incertitude et de perturbation a eu une incidence importante sur la population et les entreprises canadiennes, souvent sans avertissement. En conséquence, bon nombre de clients sont passés à d'autres transporteurs ou évitent complètement Postes Canada. Le passage à une autre forme de grève n'y changera rien.

L'incidence sur la situation financière déjà précaire de l'entreprise est importante et croissante. En raison de l'incertitude persistante et de l'expiration des conventions collectives, Postes Canada devra adapter ses opérations aux réalités commerciales actuelles.

Il est temps pour le STTP de retourner à la table de négociation

Postes Canada a demandé au STTP de revenir à la table de négociation pour conclure de nouvelles conventions collectives.

L'entreprise attend la réponse du Syndicat à ses dernières offres, présentées le 3 octobre. Ces offres contiennent des propositions abordables pour l'entreprise et équitables pour le personnel, compte tenu des défis auxquels nous sommes confrontés. Seules de nouvelles conventions collectives peuvent offrir aux Canadiens et aux Canadiennes la certitude qu'il leur faut pour utiliser le système postal en toute confiance.

La nécessité d'adapter notre offre aux besoins actuels du pays pour réduire la dépendance à l'égard des contribuables devient de plus en plus urgente chaque jour que cette grève se poursuit.

