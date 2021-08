Le service postal adopte un objectif fondé sur la science pour soutenir la transition du Canada vers une économie à faible émission de carbone

OTTAWA, ON, le 6 août 2021 /CNW/ - Postes Canada a adopté un objectif fondé sur la science afin de réduire de 30 % ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de portée 1 et 2 d'ici 2030, un objectif initial qui lui permettra de progresser vers la carboneutralité d'ici 2050.

« Les Canadiens veulent nous voir aborder notre responsabilité envers le pays au-delà des services que nous offrons », explique Cheryl Hodder, première vice-présidente, Affaires de l'entreprise et développement durable à Postes Canada. « Cette responsabilité vient avec la nécessité de s'attaquer aux graves risques qu'entraînent les changements climatiques pour l'environnement, les gens et les entreprises du pays. »

Cet objectif initial engagera Postes Canada dans son parcours vers la carboneutralité d'ici 2050. Viser la carboneutralité signifie réduire les émissions associées à nos activités et à notre chaîne d'approvisionnement du service postal dans la mesure du possible et compenser les émissions restantes.

Voici les trois volets de notre objectif fondé sur la science :

réduire ses émissions de GES de portée 1 (émissions directes) et 2 (émissions issues de la production d'électricité achetée) de 30 % d'ici 2030, par rapport aux données de 2019;

approvisionner ses installations en électricité de sources 100 % renouvelables d'ici 2030;

partager son engagement avec les principaux fournisseurs et les filiales de Postes Canada afin que 67 % des fournisseurs (par montants dépensés) et 100 % des filiales adoptent un objectif fondé sur la science d'ici 2025.

Voici quelques points saillants des mesures prises par Postes Canada pour atteindre son objectif :

Immeubles : Postes Canada rénovera ses immeubles existants afin de les rendre plus écoénergétiques en tirant parti de solutions comme l'optimisation des systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA), l'abandon des combustibles fossiles pour le chauffage et l'installation de lumières à DEL et de panneaux solaires. Sa plus récente - et sa plus grande - installation a été conçue selon la Norme du bâtiment à carbone zéro du Conseil du bâtiment durable du Canada.

Parc de véhicules : Postes Canada possède le plus grand parc de véhicules hybrides au pays, ce type de véhicules composant plus de 10 % du parc. La Société met également à l'essai de nouveaux véhicules électriques et investit dans d'autres solutions innovantes à faible émission de carbone, comme les tricycles-cargo électriques. Ces solutions permettront de réduire davantage ses émissions par l'utilisation plus efficace de l'espace dans ses véhicules, l'optimisation de ses itinéraires et la transition vers des carburants de remplacement.

Électricité renouvelable : Les installations s'approvisionneront en électricité de sources 100 % renouvelables d'ici 2030 grâce à des accords d'achat d'énergie (nouvelles sources d'énergie renouvelable), à des droits de douane environnementaux, à l'achat de certificats d'énergie renouvelable et à l'utilisation de panneaux solaires sur place.

Pour en apprendre davantage, visionnez une vidéo dans laquelle Cheryl Hodder, première vice-présidente, Affaires de l'entreprise et développement durable, présente les objectifs fondés sur la science de Postes Canada. Vous pouvez également consulter notre rapport complet sur le site postescanada.ca/developpementdurable.

