OTTAWA, ON, le 17 juin 2022 /CNW/ - Postes Canada a publié aujourd'hui une Charte contre le racisme et la discrimination qui affirme son engagement à favoriser un milieu de travail sécuritaire et inclusif exempt de racisme et de discrimination.

« Nos 68 000 employés méritent de se sentir en sécurité, bienvenus et respectés au travail », affirme Doug Ettinger, président-directeur général de Postes Canada. « Cette Charte reflète les valeurs de notre pays et de notre entreprise, à savoir que nous sommes tous égaux et qu'il n'y a pas de place pour le racisme et la discrimination. »

« Chacun doit se sentir en sécurité et bienvenu, et libre d'être authentique au travail », affirme Susan Margles, chef du personnel et chef de la sécurité à Postes Canada. « C'est précisément ces sentiments qu'on veut procurer à tout le monde. »

La Charte reconnaît que le racisme et la discrimination existent à Postes Canada et dans le pays qu'elle dessert. En vertu de la Charte, Postes Canada s'engage à travailler avec les groupes-ressources d'employés et ses agents négociateurs pour éliminer le racisme et la discrimination. Elle a l'intention de créer un milieu de travail où il est sécuritaire de dénoncer la discrimination. À cette fin, Postes Canada offre aux membres du personnel une formation sur les préjugés inconscients, de l'éducation et des procédés de signalement des incidents et des recours. Dans la Charte, Postes Canada s'engage à prendre tous les incidents signalés au sérieux, à mener une enquête immédiate et à prendre les mesures appropriées.

La Charte contre le racisme et la discrimination a été élaborée en consultation avec les agents négociateurs de Postes Canada et ses groupes-ressources d'employés. Ces groupes réunissent des personnes de tous les niveaux de l'entreprise et de tous les horizons (Autochtones, personnes vivant avec un handicap, minorités visibles et communautés LGBTQ2S+).

La Charte sera affichée dans les lieux de travail de Postes Canada à l'échelle du pays et sur l'intranet de l'entreprise, et elle sera présentée au personnel.

