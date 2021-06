Le service postal met tout en œuvre pour répondre aux attentes des Canadiens en matière d'environnement, de sécurité, d'accessibilité, d'équité et de diversité.

OTTAWA, ON, le 7 juin 2021 /CNW/ - Postes Canada a publié aujourd'hui son Rapport sur le développement durable 2020, qui dresse un portrait complet de ses progrès et de son engagement en matière de responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). En partageant ses stratégies et ses résultats, Postes Canada reconnaît que la force de sa relation avec les Canadiens ne repose pas uniquement sur la livraison. Les Canadiens veulent, entre autres, que leur service postal veille à la sécurité de ses employés, réduise son empreinte écologique et bâtisse un milieu de travail inclusif. Postes Canada redouble d'efforts pour répondre aux attentes des Canadiens.

Bien qu'il reste beaucoup de travail à faire, voici quelques points saillants des progrès réalisés :

En plus d'avoir travaillé fort pour protéger ses employés et les collectivités qu'ils servent pendant la pandémie de COVID-19, Postes Canada a réduit son taux de fréquence totale des blessures de 31 % en 2020.

En 2020, Postes Canada a ajouté 353 véhicules hybrides à son parc, qui devient ainsi le plus grand parc de véhicules de livraison à propulsion de remplacement au pays. Nous poursuivrons sa modernisation dans les années à venir.

En 2020, Postes Canada a détourné des sites d'enfouissement 73 % de ses déchets.

Le Régime de retraite agréé de Postes Canada a investi 221 millions de dollars dans les énergies renouvelables et plus d'un milliard de dollars (69 % de son portefeuille de biens immobiliers commerciaux) dans des immeubles ayant la certification LEEDMD (Leadership in Energy and Environmental DesignMC) ou une autre cote environnementale.

En 2020, Postes Canada est devenue la première société d'État à lancer une stratégie de réconciliation avec les communautés autochtones et du Nord. Celle-ci comprend notamment des initiatives visant à améliorer les services postaux, à augmenter l'approvisionnement auprès d'entreprises appartenant à des Autochtones, et à améliorer l'emploi et le maintien en poste des Autochtones.

En 2020, le Conseil d'administration a approuvé la stratégie sur l'accessibilité de Postes Canada, qui aidera le service postal à devenir une société d'État accessible de premier ordre.

Au début de 2020, Postes Canada a formé le Comité national mixte sur l'équité et la diversité avec les présidents nationaux de ses unités de négociation. Ensemble, ils ont également lancé le Plan d'action contre le racisme qui permet d'offrir de la formation et des outils de sensibilisation aux employés et qui vise à accroître la représentation des communautés racisées au sein de la Société.

Les faits saillants du Rapport sur le développement durable 2020 et de la taille et la portée de Postes Canada sont présentés dans ce schéma de deux pages.

