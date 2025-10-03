L'entreprise présente des offres qui conservent ce qui compte pour le personnel et qui lui permettent de s'adapter aux nouveaux besoins du public et du pays.

OTTAWA, ON, le 3 oct. 2025 /CNW/ - Postes Canada a présenté aujourd'hui de nouvelles offres globales au Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP). Adaptées à sa situation financière, les offres permettront à l'entreprise de se moderniser tout en faisant preuve d'équité et de respect envers son personnel.

Le gouvernement du Canada a récemment annoncé une réforme qui vise à transformer le service postal pour l'adapter aux besoins du pays, renouer avec la viabilité financière et éviter les injections de fonds publics. Les offres présentées aux unités urbaine et des FFRS (factrices et facteurs ruraux et suburbains) incluent des propositions pour soutenir cette transformation tout en réduisant au minimum les répercussions sur le personnel.

La situation financière déjà critique de Postes Canada s'est aggravée dans la dernière année, après que les moyens de pression du STTP, dont deux grèves nationales, aient paralysé le système postal et poussé une part de la clientèle à se tourner vers la concurrence.

Protéger ce qui compte pour le personnel

Les offres contiennent toujours les dispositions importantes pour le personnel qui figuraient dans les dernières et meilleures offres présentées par la Société le 28 mai 2025. Elles incluent une augmentation salariale composée de 13,59 % sur quatre ans et protègent ce qui compte le plus pour le personnel :

le meilleur régime de retraite à prestations déterminées de l'industrie

les régimes d'avantages sociaux et de soins médicaux des personnes retraitées

les vacances (jusqu'à sept semaines) et les congés de préretraite

l'indemnité de vie chère qui protège le revenu contre l'inflation

Étant donné la détérioration de la situation financière de l'entreprise, la prime à la signature pour le personnel n'est plus offerte. Les offres de Postes Canada correspondent à ce que l'entreprise a les moyens d'offrir tout en protégeant à long terme les bons emplois et les avantages du personnel.

Propositions nécessaires à la croissance du secteur Colis

Les offres proposent toujours d'importants changements au modèle de livraison de Postes Canada pour établir un service postal plus souple et abordable, qui servira mieux les Canadiennes et les Canadiens dans le contexte économique actuel. Pour assurer la flexibilité de la livraison, Postes Canada propose toujours de créer de nouveaux postes à temps partiel assortis de régimes d'avantages sociaux et de retraite, ainsi que d'heures planifiées et garanties.

Transformation des activités de l'entreprise

Le 25 septembre 2025, le gouvernement du Canada a donné le mandat suivant à Postes Canada :

Assouplir les normes et la fréquence de livraison

Accroître l'utilisation des boîtes postales communautaires

Élaborer un plan pour protéger le service dans les communautés rurales, éloignées, autochtones et du Nord à la suite de la levée du moratoire sur les bureaux de poste en milieu rural

Processus d'ajustement de la main-d'œuvre urbaine

La Société propose une approche équitable et équilibrée pour maîtriser la taille de son effectif dans l'unité de négociation urbaine. Avec ces changements, Postes Canada continuera d'offrir de bons emplois et d'avoir besoin d'un effectif solide - mais un effectif de taille réduite et plus flexible pour les besoins futurs. La meilleure sécurité d'emploi qui soit est celle qu'offrent les organisations solides et viables.

À titre de mesure temporaire pendant sa période de transformation, la Société ne pourra plus maintenir ses dispositions de « sécurité d'emploi à vie » pour le personnel de l'unité urbaine, qui la forcent à payer le plein salaire à des membres du personnel jusqu'à leur départ volontaire, et ce, même quand il n'y a pas de travail à effectuer. Pour la durée de la mise en œuvre des réformes, la Société propose plutôt un processus exceptionnel cadrant avec l'approche adoptée par le gouvernement qui permettra de traiter le personnel avec respect pendant la transition.

Pour mettre en œuvre ces mesures, Postes Canada propose un processus transparent de modification de l'effectif qui comprend un préavis de six mois au STTP, une période de consultation avec le syndicat, des incitatifs au départ volontaire allant jusqu'à 78 semaines de salaire de base et des droits de mise au choix et de supplantation basés sur l'ancienneté. Il y aurait recours aux mises à pied seulement si d'autres mesures, y compris l'attrition et les incitatifs de départ, ne permettent pas d'atteindre les cibles de réduction. Des milliers de membres du personnel devant prendre leur retraite dans les prochaines années, la réduction de l'effectif par l'attrition sera toujours la solution privilégiée, mais il ne peut s'agir de la seule option durant la transformation.

Les personnes mises à pied garderaient leur droit de rappel pour deux ans, continueraient d'accumuler de l'ancienneté et auraient accès au régime de prestations supplémentaires de chômage (PSC) de la Société, qui procure un complément de salaire jusqu'à deux ans. Le personnel non rappelé pendant la période de deux ans recevrait une indemnité de départ, ainsi qu'un salaire tenant lieu de préavis, conformément au Code canadien du travail.

Adapter le réseau de bureaux de poste aux besoins de la population

Étant donné la levée du moratoire rural, Postes Canada propose aussi d'éliminer de la convention collective de l'unité urbaine les dispositions rendant intouchables 493 bureaux de poste de la Société même s'ils sont situés pour la plupart dans des régions urbaines ou suburbaines. Ces dispositions dans la convention collective actuelle agissent en effet comme un autre moratoire qui empêche l'entreprise d'effectuer les changements nécessaires au réseau de bureaux de poste, ce qui n'est pas viable.

L'élimination de ces dispositions offrirait plus de souplesse pour adapter le réseau de bureaux de poste de la Société aux nouveaux besoins des Canadiennes et des Canadiens, en particulier dans les communautés trop desservies. Cela permettrait aussi à l'entreprise d'allouer ses ressources limitées à la protection des services dans les régions rurales, éloignées, autochtones et du Nord.

Postes Canada est toujours déterminée à conclure avec le STTP des ententes négociées qui sont abordables, soutiennent notre personnel et contribuent à bâtir un avenir viable pour la Société.

SOURCE Postes Canada

Renseignements : Relations avec les médias, 613-734-8888, [email protected]