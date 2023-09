La nouvelle plaque tournante du cybercommerce au Canada est conçue pour propulser l'économie de la vente au détail.

SCARBOROUGH, ON, le 21 sept. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Postes Canada a officiellement ouvert le Centre de traitement Albert-Jackson, une installation de tri des colis ultramoderne conçue pour améliorer le service offert à la population et aux entreprises canadiennes, et répondre aux besoins du commerce en ligne au pays pour les décennies à venir.

Le nouveau centre, qui s'ajoute au plus vaste réseau de livraison au pays, constitue la plus grande, la plus rapide et la plus écologique des installations de tri de colis de Postes Canada. Il vient doubler la capacité de traitement de l'entreprise dans la région du Grand Toronto, d'où proviennent la plupart des colis du pays, et son apport se fera sentir d'un océan à l'autre. Alors que le marché de la vente en ligne devrait doubler dans les 10 prochaines années, l'installation aidera à relier toute la population canadienne et stimulera l'économie du secteur du détail.

« Le Centre de traitement Albert-Jackson est beaucoup plus qu'un édifice. Ce type d'investissement dans l'avenir de notre pays ne se voit qu'une fois par génération, explique Doug Ettinger, président-directeur général de Postes Canada. En plus d'être le cœur de notre réseau national et de soutenir l'économie canadienne pour les décennies à venir, le Centre solidifiera la position de Postes Canada à titre de chef de file de la livraison des achats en ligne au pays. »

La nouvelle installation carboneutre de 470 millions de dollars, située au 1395 Tapscott Road à Scarborough, peut traiter un million de colis par jour au maximum de sa capacité, ce qui en fait la nouvelle plaque tournante du commerce en ligne du Canada.

« Plus que jamais, notre pays a besoin d'un service postal solide. Comme les Canadiennes et les Canadiens comptent de plus en plus sur le commerce en ligne, la capacité à livrer efficacement les marchandises dans toutes les communautés est vitale pour l'avenir de notre pays, » déclare l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, et ministre responsable de Postes Canada. « Avec l'ouverture du Centre de traitement Albert-Jackson, Postes Canada se dote de la capacité nécessaire pour favoriser la croissance du cybercommerce et la transformation de notre l'économie de la vente au détail. »

Bien que le Centre positionne l'entreprise pour sa croissance future, son nom est un rappel important du passé. Albert Jackson a été le premier facteur noir au Canada. Il a dû surmonter d'importantes barrières raciales au travail et se battre afin de pouvoir occuper l'emploi pour lequel il avait été embauché. Postes Canada a été honorée que plusieurs membres de la famille Jackson, dont un qui travaille actuellement pour l'entreprise, assistent à la cérémonie d'ouverture officielle.

« Ce formidable nouvel édifice crée des emplois ici même, à Scarborough, et salue la vie et l'héritage du Torontois Albert Jackson, » souligne l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Scarborough--Rouge Park à la Chambre des communes. « L'histoire remarquable d'Albert Jackson nous rappelle l'importance de créer des milieux de travail exempts de racisme systématique, de harcèlement et de discrimination - et que le racisme, le racisme contre les Noirs, n'a pas sa place dans notre société. »

À propos de l'installation

L'installation peut trier plus de 60 000 colis à l'heure, soit 50 % de plus que l'établissement Gateway de Postes Canada situé à Mississauga , la plus grande installation de l'entreprise jusqu'ici.

, la plus grande installation de l'entreprise jusqu'ici. Le Centre a la capacité de traiter plus d'un million de colis par jour.

Un colis peut arriver, être traité et être prêt à expédier en moins de quatre minutes.

Le Centre occupe une superficie de 585 000 pieds carrés, soit environ la taille de six terrains de football de la Ligue canadienne de football, et compte près de huit kilomètres de convoyeurs.

Il s'agit du premier immeuble carboneutre de Postes Canada et du plus grand projet industriel au pays conçu selon la Norme du bâtiment à carbone zéro.

Les panneaux solaires sur le toit génèrent de l'énergie propre et renouvelable sur place.

Environ 900 personnes travaillent à l'installation.

Le Centre est un élément important du plan de transformation de Postes Canada et aidera l'entreprise à réaliser sa raison d'être : Porteurs d'un Canada plus fort.

À propos d'Albert Jackson

Albert Jackson, qui nait dans une famille d'esclaves et trouve la liberté lorsque sa mère s'enfuit au Canada par le chemin de fer clandestin, est embauché comme facteur à Toronto en 1882. Il doit cependant surmonter d'importants obstacles dans son nouveau milieu de travail. Ses collègues refusant de le former, il est contraint d'occuper un poste de niveau inférieur.

La communauté noire de Toronto se mobilise et demande qu'on lui permette de faire le travail pour lequel il a été embauché. Les gens qui le défendent réclament justice auprès du gouvernement fédéral, qui intervient en son nom. Albert Jackson obtient le droit de travailler dans le poste pour lequel il a été embauché et devient le premier facteur noir au Canada. Il occupe son emploi pendant 36 ans, jusqu'à son décès en 1918.

Albert Jackson a été mis en vedette sur un timbre en 2019. Par son nom, le Centre de traitement Albert-Jackson vise à honorer, à faire connaître et à préserver l'héritage du pionnier, ainsi qu'à rappeler l'importance de l'égalité et du respect en milieu de travail.

Renseignements

Voici des liens où trouver des images, des vidéos et des faits sur le nouveau Centre de traitement Albert-Jackson :

