Postes Canada : la FADOQ appelle à une résolution complète et durable du conflit

MONTRÉAL, le 16 oct. 2025 /CNW/ - La FADOQ souhaite exprimer ses vives préoccupations quant aux répercussions du conflit entre Postes Canada et ses employés sur ses opérations et, par le fait même, sur l'ensemble de la population, en particulier les personnes aînées.

Malgré le passage à une grève tournante, l'interruption des livraisons de courrier et de colis au cours des dernières semaines a entraîné d'importants retards, affectant notamment l'envoi de documents et d'autres communications essentielles à ses membres, dont le magazine Virage qui est livré à près de 500 000 domiciles.

« La FADOQ appelle Postes Canada et le syndicat des employés à tout mettre en œuvre pour parvenir à une entente négociée menant à une résolution complète, rapide et durable. Il est primordial de rétablir le service postal dans son plein fonctionnement, tout en s'assurant qu'un cadre stable soit mis en place pour éviter la répétition de telles interruptions dans l'avenir », affirme le président de la FADOQ, Yves Bouchard.

Présente sur l'ensemble du territoire québécois, la FADOQ compte sur les services de Postes Canada dans plusieurs communautés où celui-ci demeure le seul fournisseur de livraison.

Le magazine Virage constitue l'un des principaux moyens de communication de la FADOQ. Il diffuse, entre autres, les programmations régionales et les activités qui permettent à des milliers de personnes aînées de bouger, de socialiser et de demeurer actives chaque semaine.

De plus, plusieurs personnes de 65 ans et plus reçoivent par la poste des chèques des programmes socioéconomiques, par exemple la Sécurité de la vieillesse. Bien que Postes Canada doive continuer de livrer ces chèques pendant la grève, des délais sont possibles, ce qui pourrait affecter la capacité de nombreuses personnes aînées à assumer leurs dépenses courantes, telles que le paiement du loyer, des médicaments ou de l'épicerie.

Changements à Postes Canada

Dans un deuxième temps, la FADOQ interpelle le gouvernement fédéral et Postes Canada quant aux changements à venir, notamment la fin de la livraison du courrier à domicile.

Pour la grande majorité de la population, le passage de la livraison à domicile à celle effectuée dans une boîte communautaire ou à un bureau de poste a peu d'incidence. Cependant, pour certaines personnes aînées vulnérables, ainsi que pour celles vivant avec un handicap ou à mobilité réduite, ce changement peut représenter un obstacle important et compliquer l'accès à leur courrier.

Bien qu'un programme d'adaptation pour ces personnes soit déjà en place, très peu d'information est disponible à son sujet.

« Nous demandons plus de détails sur le programme d'adaptation. Comment sera-t-il amélioré? À qui s'adressera-t-il? Comment les gens admissibles pourront-ils s'y inscrire? Sera-t-il disponible sur l'ensemble du territoire du Québec? » demande M. Bouchard.

La FADOQ offre à Postes Canada et au gouvernement fédéral sa pleine collaboration s'ils souhaitent la consulter pour s'assurer que le programme d'adaptation répond aux besoins et pour le diffuser auprès de ses membres.

Avec plus de 600 000 membres, la FADOQ est le plus important organisme de personnes aînées au Canada. Sa mission est de f aire partie de la vie des personnes de 50 ans et plus en défendant leurs droits, en valorisant leur apport à la société et en les accompagnant avec une offre de services et d'activités adaptés.

SOURCE La FADOQ

Source et informations : Christian Dufresne, Conseiller en communications, Réseau FADOQ, 514 975-2016, 514 252-3017, poste 3468, [email protected]