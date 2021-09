Les clients et les employés sont certains de bénéficier d'un service postal ininterrompu pendant deux ans alors que le pays se relève de la pandémie

OTTAWA, ON, le 8 sept. 2021 /CNW/ - Les membres du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) ont ratifié les accords de principe relatifs au renouvellement des conventions collectives, pour une durée de deux ans, des employés des établissements et de la livraison dans les régions urbaines (STTP-Urbain) et des factrices et facteurs ruraux et suburbains (STTP-FFRS).

Les nouvelles conventions seront en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 pour les FFRS et jusqu'au 31 janvier 2024 pour les employés de l'unité urbaine. La prochaine ronde de négociations n'aura donc pas lieu avant l'automne 2023.

« Grâce à cette ratification, les employés de Postes Canada, les clients et les Canadiens sont assurés que le service postal se poursuivra sans interruption alors que le pays se relève de la pandémie de COVID-19 », a déclaré Doug Ettinger, président-directeur général de Postes Canada.

Le processus a commencé au printemps lorsque le Conseil exécutif national du STTP a accepté la demande de Postes Canada d'entamer les discussions sur le renouvellement des conventions actuelles, qui devaient expirer à la fin de cette année (STTP-FFRS) et à la fin de janvier 2022 (STTP-Urbain).

Les conventions comprennent des améliorations importantes et de nouveaux engagements de la part de Postes Canada, y compris des augmentations salariales.

SOURCE Postes Canada

