Postes Canada dévoile les gagnantes du concours Les belles histoires de petites entreprises 2023

Cinq petites entreprises aux histoires marquantes remportent chacune plus de 100 000 $ en prix.

OTTAWA, ON, le 4 oct. 2023 /CNW/ - À l'occasion du Mois de la petite entreprise, Postes Canada est fière d'annoncer les gagnantes de l'édition 2023 du concours Les belles histoires de petites entreprises. Cinq petites entreprises qui ont à cœur de servir leur collectivité se sont distinguées par leur résilience et leur démarche novatrice.

Le concours annuel souligne l'importance des petites entreprises en racontant leur histoire et en célébrant leurs réussites. En plus de l'expertise et des services ciblés offerts par Postes Canada, les prix décernés favorisent la croissance des petites entreprises gagnantes. Les cinq entreprises gagnantes recevront chacune un prix d'une valeur de plus de 100 000 $, qui comprend des crédits échangeables contre des services d'expédition et de marketing, des services de marketing, une visibilité dans l'ensemble des canaux numériques de Postes Canada et des campagnes médiatiques ciblées aux échelles nationale et régionale.

Un jury composé de spécialistes a sélectionné les entreprises gagnantes dans trois catégories :

La catégorie Choix du Canada permet à la population de voter pour son entreprise finaliste préférée. Cette année, c'est Newbornlander* de St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador qui a eu les faveurs du public. (Voir la vidéo de la gagnante)

Le personnel de Postes Canada a lui aussi voté pour son entreprise finaliste préférée. Le prix Choix des employés a ainsi été décerné à BRACAShirts*, de St. Thomas, en Ontario. (Voir la vidéo de la gagnante)

« Les petites entreprises sont essentielles à l'économie et aux collectivités de tout le pays, affirme Doug Ettinger, président-directeur général de Postes Canada. Postes Canada est déterminée à répondre aux besoins en constante évolution de la population et des entreprises canadiennes, y compris en aidant les petites entreprises du pays à croître et à prospérer. »

Le concours Les belles histoires est l'une des façons dont Postes Canada contribue activement à la réussite des petites entreprises. À travers la campagne Mardis d'expédition gratuite, ces entreprises et d'autres qui font partie du programme Solutions pour petites entreprisesMC peuvent expédier gratuitement un colis tous les mardis d'octobre. Postes Canada augmente de plus la capacité et améliore les services pour les petites entreprises, même dans les endroits les plus éloignés, tout en investissant dans le développement durable et dans des produits novateurs afin de mieux servir les entreprises canadiennes et leur clientèle.

Chaque petite entreprise a une histoire à raconter. Postes Canada est fière de célébrer ces récits inspirants et de les raconter dans le cadre du concours Les belles histoires de petites entreprises.

Découvrir le concours Les belles histoires de petites entreprises :

*Site en anglais seulement.

