La société d'État obtient des scores élevés pour la productivité carbone, la diversité et les revenus tirés de sources propres

OTTAWA, ON, le 30 juin 2021 /CNW/ - Postes Canada est heureuse de figurer sur la liste de Corporate Knights de 2021 des 50 meilleures entreprises citoyennes qui récompense le leadership de la société d'État en matière de développement durable et de responsabilité sociale.

Citation de Doug Ettinger, président-directeur général, Postes Canada

« Nous apprécions cette distinction, car elle confirme les progrès tangibles que nous réalisons dans notre cheminement pour devenir un leader en ce qui a trait aux questions environnementales et sociales. Bien que nous ne soyons qu'aux premières étapes de ce cheminement, ce prix reflète le travail acharné de tous les employés de l'entreprise concernant nos principales priorités, comme la sécurité, la responsabilité environnementale ainsi que notre obligation de créer un milieu de travail respectueux et inclusif. En intensifiant nos efforts et en nous attaquant aux enjeux qui sont importants pour les Canadiens, nous aidons le Canada à devenir plus fort. »

Prix des 50 meilleures entreprises citoyennes

La liste des 50 meilleures entreprises citoyennes fait état de la norme élevée et des objectifs à atteindre pour être un chef de file en matière de développement durable au Canada. Pour son classement, Corporate Knights a analysé 271 grandes entreprises canadiennes par rapport à d'autres entreprises du secteur au Canada et à l'international, en fonction de 24 indicateurs de rendement clés. La liste des 50 meilleures entreprises citoyennes est publiée aujourd'hui dans le numéro d'été du magazine Corporate Knights. La méthodologie est présentée ici (en anglais seulement).

Performance de Postes Canada

Postes Canada a obtenu des scores du premier quartile pour la productivité carbone (revenu par tonne d'émissions de gaz à effet de serre) ainsi que pour la diversité au sein de son Conseil d'administration et parmi ses cadres supérieurs, et un score supérieur à la moyenne pour les revenus tirés de sources propres relativement à son parc de véhicules. Les progrès et les engagements de Postes Canada en matière de rendement environnemental, social et de gouvernance (ESG) sont décrits en détail dans son Rapport sur le développement durable 2020, dont voici quelques points saillants :

Diminution du taux de fréquence totale des blessures de 31 % en 2020.

Ajout de 353 véhicules hybrides au parc de véhicules - Postes Canada possède le plus grand parc de véhicules à propulsion de remplacement au pays, et plus de véhicules écologiques sont à venir.

Détournement de 73 % des déchets des sites d'enfouissement.

Première société d'État à lancer une stratégie de réconciliation avec les communautés autochtones et du Nord.

Approbation d'une stratégie d'accessibilité pour devenir une société d'État accessible de premier ordre.

Constitution d'un Comité national mixte sur l'équité et la diversité avec les présidents nationaux des unités de négociation.

Lancement conjoint d'un Plan d'action contre le racisme.

Engagement à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

